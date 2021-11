Villas-Boas, plus à l’OM, mais toujours impliqué dans la région

Fondateur de Race for Good, André Villas Boas participe toujours à la vie associative à Marseille comme l’atteste ce post Instagram annonçant une partenariat avec l’Arche à Marseille.

Villas Boas s’associe avec l’Arche à Marseille par le bias de Race for Good

« C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que @raceforgood s’associe à l’organisme de l’Arche à Marseille. Dès mon arrivée à l’OM j’ai permis aux personnes de l’Arche de venir assister aux entrainements de l’équipe de l’Olympique de Marseille pour passer des moments avec nous en espérant que ces instants leurs apportent du bonheur et de bon souvenirs. Désormais, même à distance, j’ai voulu continuer à les accompagner de la meilleur façon possible. » André Villas-Boas / Raceforgood – source Instagram (31/10/2021)