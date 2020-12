Villas-Boas pointe du doigt ce qui a manqué à l’OM dans cette Ligue des Champions

L’OM s’est encore incliné pour son dernier match européen cette saison. Une nouvelle lourde défaite 3-0 face à Manchester City, malgré une première mi-temps encourageante. En conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas a pointé du doigt les erreurs récurrentes de son équipe qui offre des buts à l’adversaire.

Il y a aussi eu beaucoup d’erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches — Villas-Boas

« Le premier et le troisième buts représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions. On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère (Germain) qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à (Ferran) Torres sur l’ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d’erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n’est pas normal. Cette expérience doit nous servir. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe (09/12/2020)