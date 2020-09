PSG – OM : Quand Villas-Boas recadre Tuchel après son chambrage !

Après la victoire 1-0 de l’OM face au PSG au Parc, André Villas-Boas s’est présenté en conférence de presse d’après match. Il est revenu sur le match mais aussi sur les échanges avec son homologue parisien Tuchel…





AVB explique notamment ce que lui a lâché le coach parisien après le match. Le technicien portugais chambre sur les sommes investies par le club de la capitale…

Tuchel m’a dit : « tu devrais jouer au loto » — Villas-Boas

«Ils ont eu 10 ans de domination mais ils ont mis plus d’un milliard pour le faire. Ça a donné de l’importance à ce qu’ils font en France. Ils veulent gagner la LDC, mais elle n’est pas encore chez eux. Félicitations a Di Maria et Neymar qui reviennent de la maladie en faisant un match de très haut niveau. Il faut les féliciter. (…) Tuchel m’a dit : « tu devrais jouer au loto » je lui ai répondu : ‘tu as joué au Loto avant l’Atalanta ?’ mais j’ai beaucoup de respect pour lui. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (RMC) – 13/09/2020