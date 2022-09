Viser haut !!! [Thierry B. Audibert]

Les matchs sont tellement rapprochés en ce moment que tu as l’impression que l’OM joue tous les jours. À peine avons-nous eu le temps de nous réjouir de la victoire contre Lille qui nous place en tête du championnat aux côtés du Qatar, qu’il faut enchaîner avec un match de Ligue des Champions pas encore tout à fait capital mais néanmoins important.

Ne nous laissons pas endormir par le mauvais départ à domicile de l’Eintracht Francfort contre le Sporting de Lisbonne. Ni par sa défaite à domicile en championnat. Cette équipe allemande n’est pas là par hasard et pourrait redresser la tête après avoir pris ces deux claques à la maison.

Tudor va sûrement remettre en place d’entrée, même s’il aura le choix. ceux qu’il estime les meilleurs. Il ne peut pas gérer ce match, la victoire est impérative.

L’entraineur croate nous a fait savoir assez tôt que Payet serait titulaire ce soir. Sans doute que le réunionnais lui donne quelques gages de sécurité aux entraînements. Nous avons du mal ensuite à connaître quels joueurs seront à ses côtés pour soutenir Alexis Sanchez. Un tandem Gerson-Payet ou Payet Guendouzi, ou Payet-Under. Derrière eux, ce serait plutôt Rongier-Verretout, Clauss et Tavares les deux pistons seront là. Derrière, on déplorera la suspension de M’Bemba et son absence pourrait être compensée par Balerdi qui se pourrait se trouver avec Bailly et Kolasinac.

C’est fou de se dire ce qui va suivre, mais compte-tenu du niveau de jeu et d’investissement affiché depuis le début de la saison par les olympiens, ce serait un échec de sortir de ce match avec 0 point. On devient exigeant.

Je me vois obligé de répéter ce que nous devons attendre de cet effectif. Cessons d’être petits au moment d’aborder la Ligue des champions. Dominons cet évènement. Sachons jouer sans nous économiser tout en ayant la créativité et le relâchement nécessaires pour fabriquer du jeu et déstabiliser l’adversaire.

Enfin, c’est malheureux à dire, mais je suis obligé de croiser les doigts pour que la cohabitation avec les supporters allemands se passe du mieux possible. J’étais à Nice jeudi au matin du match OGCN-Cologne et j’ai été particulièrement impressionné par le nombre de supporters allemands. Je ne savais pas encore que des ultras du PSG viendrait les exciter. Mais cette multitude sera-t-elle supportée par les marseillais ? Je me pose la question.

J’appelle tout le monde à rester calme, à ne pas chercher la merde, à moins d’être en danger. Que tout se passe bien s’il vous plaît, évitons-nous des sanctions.

Il est temps de vous laisser tout en vous souhaitant une bonne journée.

Il est impératif de viser haut et de tout donner sans réserve. On vous regarde chers olympiens avec beaucoup d’espoirs.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert