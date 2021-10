Wass cet hiver à Marseille ? Deux incertitudes à Lorient et un forfait côté PSG… les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Longoria ne lâche pas Wass qui sera libre en juin prochain, Moffi et Grbic incertain pour ce weekend et un forfait annoncé côté Paris pour le Classico…

Wass à l’OM cet hiver pour 3M€ ?

Si son nom a longtemps circulé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, mais Daniel Wass n’a pas signé à l’OM. Pablo Longoria pourrait néanmoins revenir à la charge cet hiver…

Courtisé durant une grande partie de l’été, le latéral droit constituait une opportunité parfaite compte tenu de son expérience et de son faible prix. Mais les deux offres successives soumises par les dirigeants marseillais (900 000 puis 1,5 millions d’euros) n’ont pas convaincus leurs homologues espagnols de céder Daniel Wass. Mais d’après Todofichajes, Pablo Longoria va retenter sa chance, afin de recruter le Danois en tant que doublure de Pol Lirola. En effet, il est libre de s’engager là où il le souhaite cet hiver, son contrat prend fin à l’été prochain, et une prolongation ne serait plus à l’ordre du jour.

Longoria avait confirmé

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience…– DE BONO

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

Moffi forfait trop court (tout comme Grbic) face à l’OM ce dimanche ?

La LFP a suspendu Cengiz Under un match ferme suite à son carton rouge reçu contre Lille. L‘OM a décidé de ne pas faire appel de la sanction. Jorge Sampaoli devra faire sans le Turque, qui performe depuis le début du championnat, dans lequel il a déjà marqué trois buts. Mais l’entraineur argentin ne devrait pas être le seul à subir une absence importante.

En effet, le FC Lorient pourrait se déplacer à Marseille sans deux armes offensives très importantes : Terem Moffi et Adrien Grbic. Les deux hommes sont incertains pour la rencontre. Le buteur nigérian ne s’est pas entrainé avec le groupe, alors l’autre attaquant vient tout juste de reprendre l’entraînement collectif, leurs participations est donc encore loin d’être actées d’après Ouest France.

En manque de confiance, l’Olympique de Marseille va devoir s’imposer pour relancer une belle dynamique, alors que Jorge Sampaoli a récemment été critiqué par Eric Di Meco :

Il ne faut pas compliquer le football — Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco – Source: RMC (05/10/21)

🗣️💬 « Fais les jouer à leur poste ! » Eric Di Meco commence à être inquiet de la gestion de Sampaoli, qui aligne des joueurs à des postes qui ne sont pas forcément leur meilleur. #rmclive pic.twitter.com/dY18686uZ7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 5, 2021

Ramos forfait face à l’OM

Après la réception du FC Lorient ce dimanche, la prochaine rencontre de Ligue 1 sera un affrontement face au PSG pour l’Olympique de Marseille. Un classique très attendu du côté des supporters, la billetterie étant déjà saturée seulement 24 heures après sa mise en ligne. Un choc que tous les grands joueurs souhaitent jouer, pour connaitre cette superbe ambiance du stade Vélodrome notamment. Avec seulement une défaite en championnat, le PSG sera évidemment favori même si l’OM devrait embêter les coéquipiers de Lionel Messi. Et les hommes de Pochettino devront faire une nouvelle fois sans Sergio Ramos, encore blessé, qui manquera le choc du 24 octobre prochain. Pour rappel, l’ancien défenseur du Real Madrid n’a toujours pas joué la moindre minute avec le PSG en Ligue 1…

L’Olympique de Marseille a donné des informations concernant la billetterie pour le Clasico :

Voici les précisons sur la billetterie OM/PSG :

13/14 octobre – 48h

>> Priorité acheteurs PSG 19/20 – 2 places

>> Priorité abonnés 21/22 – 1 place

>> Priorité acheteurs PSG 19/20 – 2 places >> Priorité abonnés 21/22 – 1 place Dès le 18 octobre

>> Priorité Prime – 1 place

>> Priorité Prime – 1 place Uniquement sur OM.fr

Il faudra être sur le site très rapidement au risque de ne pas obtenir son billet, en effet la demande risque d’être forte.

Aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français — Guendouzi

« Avant de signer, je savais qu’on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG. Je savais qu’on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j’ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c’était le PSG. J’ai donc logiquement signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Je peux montrer les tricheries vis-à-vis du FPF– Tebas

« Si je critique le PSG en raison des recrutements de Neymar et Messi ? C’est se mentir à soi-même que de penser cela. Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l’économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 millions d’euros ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d’euros… C’est impossible. J’ai invité le président du PSG et celui de la Ligue française pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m’ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre. Je peux montrer, chiffres à l’appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n’a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40 % plus important que celui de Manchester United… Il y a une valeur de marché… Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m’est égal. C’est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen. Je ne suis pas le seul à le dire. Le PSG a échappé à une sanction pour un vice de procédure, pas sur le fond. » Javier Tebas— Source: L’Equipe (07/10/21)