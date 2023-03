Will Still est méfiant avant de recevoir l’OM !

L’OM va affronter Reims à l’extérieur le 19 mars. En conférence de presse, après sa victoire 1-0, à l’extérieur face à Monaco, le 12 mars, William Still (coach Reims) a expliqué que son équipe va affronter un OM difficile.

Le Stade de Reims en est à 12 matchs, sans défaite en Ligue 1. Leur dernière défaite en championnat remonte au 21 décembre, à domicile, contre Lens 1-2. Alors que l’OM en est à sept victoires consécutives à l’extérieur, en Ligue 1. La dernière fois que l’OM ne s’était pas imposé en déplacement, c’était le 29 octobre dernier, lors d’un nul 2-2 sur la pelouse de Strasbourg.

On va jouer contre une très grosse équipe de Marseille

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est ce qu’on vise l’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » William Still – Source : L’Union (13/02/2023)

Pour cette rencontre Mr Letexier sera au sifflet.