Y en a marre du Frioul.

Voilà vé, comment veux-tu ne pas avoir du mal à te remettre d’une semaine comme celle-là ? Plus même, huit jours qu’on est sous pression, fada. Jamais ça s’arrête. Tu hallucines, tu rigoles, tu t’énerves, rêves de décalquer des têtes, une en particulier mais je suis sûr qu’on a la même.



Je vais pas brosser l’historique des évènements qui défilent sur nos écrans comme « un mauvais film, un de ces navets policiers qui te coupent l’envie de penser » (Livre de Jobi, Henri-Frédéric Blanc…. c’est venu tout seul, désolé), ce serait inutile, lourd, vous supporteriez pas, je vous connais trop.



Alors, la vente ?



J’y crois ou j’y crois pas à la vente ? Si je fais tourner mon pendule intérieur, j’ai cassé celui qui restait invariablement au fond de ma poche depuis des années, je penche vers le oui. L’intuition est une chose subtile logée au plus profond de nous-mêmes, là où se mélangent toutes les informations qu’on ingurgite de manière consciente ou inconsciente. Ça se mélange en bas dans un beau bordel d’idées, une furieuse partouze conceptuelle, tu fais le vide et la réponse monte. À une question fermée, c’est oui ou non.



Hè bè là c’est oui, mais ne venez pas me demander pourquoi, je serai emmerdé. Sans doute que j’y crois parce que j’en ai trop envie et qu’en ce moment nous avons besoin de belles histoires. Mais pas que… Je n’arrive pas à penser que Thibaut Vezirian abat ses cartes comme il l’a fait sans se ménager la moindre voie de retour, comme ça, sans trop de biscuits. Il fallait se jeter à l’eau dans le bon timing, ni trop tôt, ni trop tard. sans doute après avoir mûri sa décision. Il y avait un enjeu de carrière, tout de même, et on voit bien à la façon dont on lui a demandé de se mettre temporairement de côté vendredi soir sur la chaîne qui l’emploie, que le garçon a touché certains équilibres. Mais il n’y a pas que Vezirian.



En effet, nos amis de Massilia Football sur twitter, une sacrée équipe qui a assemblé des compétences diverses qui m’ont passionné sur les deux Lives auxquels j’ai été invité, ont fait sortir des infos que la plupart des journalistes isolés peuvent peut-être moins facilement mettre à jour. Des contacts à Ryad, des analyses économiques et politiques, du relationnel de toute sorte… tu te laisses facilement convaincre.



De toute façon, les amis, l’OM actuel n’est pas par terre mais dans notre esprit c’est tout comme.



Le Phocéa



Vous souvenez-vous du Phocéa, le bateau de Bernard Tapie, magnifique navire de course conçu par le marseillais Alain Colas ? (Porté disparu manu manureva). Imaginez si on avait assigné comme seule mission au Phocéa de juste sortir du Vieux-Port pour tourner autour des îles du Frioul. Château d’If, Pommègues, Ratonneau et il me manque toujours la quatrième… Google, bim, c’est Tiboulen, j’oublie toujours Tiboulen. Voilà, le Phocéa tournerait autour et rentrerait au port, peuchère. C’est ça l’OM. Un bateau taillé pour les exploits qui fait le tour du Frioul. Qu’est ce que tu veux faire d’autre avec un skipper comme Jacques-Henri Eyraud ?



Et le match ?



Regardez où nous en sommes ! Nous recevons le Paris St Germain ce soir et nous n’en avons plus grand chose à branler. Va t’étonner que les audiences du foot baissent, et particulièrement la Ligue 1. Sa principale affiche ne représente plus rien. Canal ne voulait même plus rien filer à part l’aumône, et les choses ont brusquement changé. Labrune se serait enfermé seul à seul dans un bureau, sans l’état-major de la Ligue, avec l’argentier de Canal Plus et il l’a retourné. Avec quel argument d’après vous ? @SecretMercato nous a raconté sur le Live de Massilia Football qu’il lui a vendu l’arrivée de lourds investissements à l’OM.



Voilà !



Nous n’attendons rien de la rencontre de ce soir sinon que nous voulons voir de la dignité et de la vaillance chez nos joueurs. Ils commenceront la rencontre sans leur nouvel attaquant, Arkadiusz Milik, ce sera compliqué. Nous ne serons encore pas là pour pousser. Par contre, les leaders des clubs de supporters ont eu une réunion avec les joueurs. Ils se sont dit les choses, c’est toujours ça. Nos collègues ont fait passer l’idée que le seul objet de leur courroux était le président… qui s’est encore comporté comme une merde, cette fois avec les MTP. Il leur a refusé un hommage à leur ami Julien.



Bref, vivement qu’on nous annonce un nouveau départ pour l’OM et que le cauchemar prenne fin.



Y en a marre du Frioul.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert