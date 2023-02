Zambo Anguissa livre le nom de celui qui lui a donné sa chance à l’OM !

Aujourd’hui à Naples, Franck Zambo Anguissa a passé trois saisons à l’OM de 2015 à 2018. Avec en point d’orgue la finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid en 2018. Au micro de beIN sports, Anguissa revient sur ses quatre saisons à l’OM et en garde un bon souvenir.

Arrivé à l’OM en 2015 en provenance du stade de Reims, Zambo Anguissa est devenu petit à petit un titulaire à l’OM. Lancé par Michel en 2015, puis confirmé par Rudi Garcia de 2016 à 2018, Anguissa a joué 106 matchs avec l’OM. Il a notamment été titulaire lors de la finale de la Ligue Europa, le 16 mai 2018, malheureusement perdue 3-0 contre l’Atlético Madrid. Anguissa a ensuite rejoins Fulham en 2018 avant des prêts successifs à Villarreal et Naples. En 2022 il s’engage définitivement avec Naples et devient un titulaire indiscutable dans cette équipe.

⚪️🔵 🎙️ « Aucun autre coach ne m’a donné ce que Spalletti m’a donné, sur le plan humain »

🎙️ »Vivre à Naples, c’est quelque chose d’incroyable »

Michel m’a donné ma chance de m’exprimer sur le terrain

»Michel quand il arrive, on s’entraîne. Mais tu vois que le gars ne te connaît pas vraiment. Il te fait t’entraîner et il se dit « j’ai trouvé un petit et je ne vais pas le foutre dehors ». À la fin de l’entraînement, il se rapproche de moi et il me dit : « je ne te connaissais pas. Je ne t’avais pas dans mes petits papiers. Mais quand t’aura ta chance, parce que quand tu l’auras ta chance, si tu joues comme tu t’entraînes, tu joueras beaucoup de matchs cette saison ». Cet homme là m’a donné ma chance de pouvoir m’exprimer sur le terrain. Je n’y croyais pas. Quand on arrive en Europa League et qu’on doit jouer contre Groningen, je ne savais même pas que j’allais jouer. L’équipe n’était pas faite à l’avance. On arrive et je vois mon nom sur la feuille c’était incroyable. J’essaie de ne pas avoir de regrets, contre l’Atlético en finale on a bien commencé, mais y a eu des erreurs, et à un moment la mienne. Je perds la balle et on prend un but derrière. Je n’ai pas envie de dire que cette action m’a hanté à vie, parce que je vous mentirai. Elle ne me hante pas parce que cela fait partie de la carrière d’un footballeur de faire des erreurs. Rudi Garcia me disait que je ne devais pas avoir peur de faire des erreurs. Je ne regrette pas ces moments. Je les ai vécu à fond. J’aurai aimé gagner un trophée avec l’OM. » Franck Zambo Anguissa – Source : beIN sport (19/02/2023)