« Zidane entraîneur du PSG, ça ne me parait pas impossible »

Zinedine Zidane au PSG, la rumeur enfle ces dernières semaines. De simples rumeurs ? Selon le journaliste de RMC Sport Fred Hermel, des contacts ont bien eu lieu entre le club Qatari et le marseillais.

« Je sais qu’il a été contacté par le Qatar » — Hermel

🗣️💬 @fredhermel : « Zidane attend l’équipe de France. Il n’est pas intéressé par l’Angleterre. 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐒𝐆, 𝐜𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐝’𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐜𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞. » #rmclive pic.twitter.com/cn4qkfqX29 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 22, 2021

« Les médias espagnols adorent lancer des rumeurs sans vérifier, ils font des déductions. C’est-à-dire qu’une réflexion devient une info.(…) Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous, pas de problème, poursuit-il. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu’il a de bons contacts au Qatar. (…) Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar. Il n’a pas forcément reçu d’offre directe, mais qu’il ait eu des contacts, c’est évident. Les grandes personnes du foot se contactent toutes régulièrement. (…) Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, à moi ça ne me parait pas impossible. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou: ‘Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain’. (…) Zidane attend l’équipe de France, Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer… Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n’est pas d’actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar? S’il fait un super résultat, et qu’il a envie de rester? » Fred Hermel – Source RMC (22/11/2021)