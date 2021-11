Zidane évoque sa relation avec l’OM !

Originaire de Marseille où il a passé une partie de son enfance dans la cité de la Castellane, Zinédine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille, en tant que joueur de football professionnel…

Alors qu’il a évolué à l’AS Cannes ou encore Bordeaux en France, Zidane n’a jamais joué pour l’équipe de sa ville natale, l’Olympique de Marseille.

Dans une interview accordée à La Provence, il est revenu sur sa relation avec le club marseillais :

Ça ne s’est pas fait pour plein de raisons– Zidane

« Bien sûr, quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais « un jour pourquoi pas ». Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort. Je me souviens d’ailleurs d’un match à Marseille, à l’époque c’était Beckenbauer l’entraîneur, et on a gagné 1-0 à Marseille. C’est un sacré souvenir. Ça me fait quelque chose de me dire que j’ai gagné à Marseille, mais pour moi c’était quand même fabuleux. Ah ça oui ! Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie. » Zinédine Zidane— La Provence (01/11/21)

Le voir avec l’écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas — CISSÉ

Djibril Cissé avait réagi à ces rumeurs au micro de la Chaîne L’Equipe. Le consultant, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, y verrait une forme de trahison pour la ville de Marseille où est né Zinédine Zidane…

A LIRE : Mercato OM : Des détails « plus complexes » sur l’opération Gerson menée par Longoria !

« Que les gens soient contre l’arrivée de Zidane au PSG, ça ne me surprend pas du tout. Zidane est Marseillais, c’est peut-être un détail. Mais c’est quelque chose qui rentre dans la balance. Zidane est marqué Marseille. Il n’a jamais joué à l’OM, mais c’est un Marseillais. Le voir avec l’écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas… Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille. Après, ça reste le PSG, c’est une équipe dure à refuser. Mais même au niveau du tempérament, et quand on voit ce qui se passe au PSG, je ne pense pas que Zidane soit PSG-compatible. C’est vrai que Zidane pourrait être l’un des seuls coachs, avec Guardiola, qui pourrait prendre le pouvoir à Paris, mais même… » Djibril Cissé – Source : La Chaîne L’Equipe (04/06/21)