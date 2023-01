Zidane pense aussi à l’OM ?

Envisagé en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Zidane voit cette option impossible à court terme avec la récente prolongation de Didier Deschamps. Il envisagerait donc entrainer un club et notamment l’OM.

Zinedine Zidane envisage d’entrainer l’OM. Alors qu’il souhaitait devenir sélectionneur de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026. Depuis son deuxième départ du Réal Madrid à l’été 2021, Zizou est sans club.

🇫🇷 L’équipe de France bouchée jusqu’en 2026, Zidane va devoir trouver un autre plan de carrière. https://t.co/vOXbrDue0y — RMC Sport (@RMCsport) January 7, 2023

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. » Zinedine Zidane – Source : l’Equipe (23/06/2022)

Où veut aller Zizou ?

Selon le média américain The Athletic, Zidane serait intéressé par seulement les clubs suivants: le Real Madrid, la Juventus Turin et l’OM. A l’été 2022 Zidane était annoncé avec insistance du coté du PSG en remplacement de Mauricio Pochettino. Mais c’est finalement Christophe Galtier qui a été intronisé. Zidane veut de nouveau entrainer, mais il ne se presse pas pour retrouver un banc. Comme il l’expliquait lors de l’inauguration de sa statue au musée Grévin.

« Est-ce que le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Une date de retour sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite. » Zinedine Zidane – Source : L’Equipe (25/10/2022)

A voir maintenant si Zizou retournera pour la troisième au Réal Madrid. Avec lequel il a gagné 3 ligues des champions successives entre 2016 et 2018. La Juventus où il y a évolué entre 1996 et 2001 et qui souffre en championnat avec un futur retrait de 15 points. Ou l’Olympique de Marseille, la ville où il est né.