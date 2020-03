Le Marseille Champions Podcast vous donne la parole ! Aujourd’hui Mourad, Nico et Yannis répondent aux questions que vous nous avez posées sur les comptes Twitter du MCP et de FCM. Quelque part entre vente du club et mercato estival à venir avec quelques pincées de Villas-Boas et de formation.

Marseille champion podcast S03 – E11







Bonne écoute !