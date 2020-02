[PODCAST DFM] : OM, grosse VICTOIRE à Lille, LDC assurée ! FOCUS sur Marley AKE…

Mourad Aerts à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol sur le plateau et nos invités : le supporter Thierry Mode et Idriss Kasni (Chronos). Le décrassage de LOSC vs OM (1-2) est au menu, mais aussi la Ligue des Champions cette fois assurée, ou non ? Enfin un petit focus sur Marley Ake…

LE SOMMAIRE :

Au menu :

Décrassage #LOSCOM

Petit Débat : La Ligue des Champions c’est fait

Gros débat : Focus sur Marley Ake…

Bonne écoute !