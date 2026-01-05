Ce que le premier véritable aperçu de 2026 nous a appris à Abu Dhabi

La Formule 1 a clôturé sa longue saison par un rare essai qui ressemblait à un aperçu du futur. Les dix équipes sont restées à Abu Dhabi pour faire rouler des “mule cars” (voitures mulets) équipées des nouveaux pneus Pirelli de 2026. Les fans en France qui suivent chaque petit pas vers la prochaine ère avaient une bonne raison d’être attentifs. C’était la première fois que la grille complète se réunissait pour essayer quelque chose se rapprochant de la prochaine génération de monoplaces. Les machines semblaient étranges. Le rythme était plus lent. Pourtant, l’essai a révélé beaucoup de choses pour les équipes et les supporters qui attendent 2026.

Les voitures mulets ne ressemblaient en rien aux machines que nous verrons la saison prochaine. Elles utilisaient le châssis actuel avec une réduction drastique de l’appui et des réglages aérodynamiques différents. Même ainsi, elles ont offert le premier temps de piste partagé de cette nouvelle direction. Kimi Antonelli a terminé la journée en tête avec un 1m25.170s. C’était environ deux secondes et demie plus lent que le rythme de qualification de Mercedes sur la même piste. Sur l’ensemble de la grille, l’écart moyen entre les temps des voitures mulets et les temps de qualification du Grand Prix était de près de quatre secondes.

Les équipes savaient que les tours ne raconteraient pas toute l’histoire. Les ingénieurs ont déclaré que le comportement des voitures était trop différent pour faire une comparaison directe avec les modèles de l’année prochaine. La hauteur de caisse en 2026 sera plus élevée. La configuration de la suspension changera. L’équilibre se déplacera. Les pilotes utilisaient également les unités de puissance actuelles, ce qui signifiait qu’aucune des nouvelles astuces de récupération d’énergie ne s’appliquait. Pourtant, l’essai était important car Pirelli avait besoin de données réelles pour affiner ses composés finaux de 2026.

Les pilotes ont pu sentir comment les pneus chauffaient, comment ils vieillissaient et comment l’adhérence changeait. Les équipes ont ramené ces informations dans leurs simulateurs. Cela aidera tout le monde à se préparer pour le premier véritable essai à Barcelone fin janvier.

Tout le monde s’attendait à voir de petites surprises. La plus visible fut la première version du DRS sur l’aileron avant. La saison prochaine, les voitures auront des pièces aérodynamiques mobiles à l’avant et à l’arrière pour réduire la traînée dans les lignes droites. Ce sera automatique plutôt qu’une zone contrôlée par le pilote comme le DRS d’aujourd’hui.

Les équipes ont reçu l’autorisation d’essayer des versions brutes de tels systèmes. Mercedes a produit une configuration simple pour la voiture mulet d’Antonelli avec des tubes visibles reliant l’aileron à un mécanisme interne. Ferrari a présenté un design plus propre et plus soigné qui se nichait derrière l’élément supérieur et alimentait le nez. Voir les ailerons avant s’ouvrir pour la première fois a donné un petit aperçu du look de 2026. Il ne s’agissait que d’idées préliminaires. Les versions finales seront plus avancées.

Pirelli a également exposé ses pneus complets de 2026 lors de cet essai. De nombreux fans ont immédiatement remarqué le branding rafraîchi sur les flancs. Les pneus sont plus petits et plus étroits, ce qui permet d’économiser du poids et de réduire la traînée. Ce ne sont pas seulement des versions rétrécies des pneus actuels, car le changement de forme a nécessité une nouvelle construction.

Les équipes ont passé une grande partie de l’essai à étudier le comportement de la surface de contact sous différentes charges. Ce changement influencera la façon dont les pilotes prendront les virages l’année prochaine.

Les jantes auront également un aspect différent. Les équipes auront plus de liberté dans leurs conceptions. McLaren et Williams ont même fait rouler des roues exposées lors de cet essai sans les enjoliveurs habituels. L’apparence était immédiatement frappante et de nombreux supporters ont aimé le style plus simple.

Le nouveau champion du monde Lando Norris est revenu dans le cockpit lors de la séance matinale. Il portait un casque doré et des vêtements d’équipe qui marquaient son nouveau statut, mais le #1 est resté en dehors de sa voiture. Il a dû attendre la cérémonie de remise des prix de la FIA en Ouzbékistan avant de pouvoir officiellement changer de numéro. D’ici là, il a conservé le #4.

L’essai comportait toujours des règles de chronométrage formelles, de sorte que les listes d’inscription devaient correspondre aux numéros enregistrés. Max Verstappen détenait techniquement toujours le #1 pour quelques jours de plus.

Red Bull a bien utilisé la journée. Isack Hadjar a effectué le programme complet pour l’équipe senior et a parcouru un kilométrage significatif alors qu’il se prépare pour sa première saison avec l’équipe. Racing Bulls a donné à Arvid Lindblad ses premiers tours dans la voiture qu’il pilotera en 2026. Sa journée s’est terminée prématurément en raison d’un problème technique, mais l’équipe a apprécié son rythme initial.

D’autres pilotes ont manqué l’essai. Verstappen, Russell, Alonso, Stroll et Colapinto ont sauté la session. Aston Martin était la seule équipe où aucun des pilotes réguliers n’a participé. Stoffel Vandoorne a occupé le siège à la place.

Les temps au tour comptaient peu, mais quelqu’un finit toujours en tête. Cette fois, c’était Jak Crawford avec un 1m23.766s. Son tour était environ huit dixièmes plus lent que le temps le plus rapide d’Aston Martin lors des qualifications du week-end du Grand Prix.

La saison prochaine sera un changement majeur et les fans en France peuvent désormais imaginer de petites parties de ce qui arrive. Les voitures seront plus légères, d’apparence plus simple et beaucoup plus actives avec leur aérodynamisme. Les pneus changeront la façon dont les pilotes gèrent les longs relais. Les ingénieurs ne feront que commencer à reconstituer la forme réelle de 2026.

L’essai des voitures mulets d’Abu Dhabi ne nous a pas donné un aperçu complet de la prochaine génération de Formule 1. Il a quand même donné aux équipes et aux fans suffisamment de matière pour susciter l’intérêt alors que le sport s’achemine vers une nouvelle ère. Le rythme réduit, les nouveaux pneus, les premiers tests aéro et les premiers tours pour les nouveaux pilotes ont tous offert des signes de ce à quoi la grille sera bientôt confrontée. Maintenant, les équipes se dirigent vers le travail hivernal avec des données réelles et de nouvelles questions, alors que tout le monde attend que les premières véritables voitures de 2026 sortent du bois.