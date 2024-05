Comment créer un site d’actualités associatives sécurisé en toute simplicité ? 

Vous représentez une association sportive, culturelle ou sociale, ou encore une structure regroupant des associations ? Sans doute, souhaitez-vous vous doter d’un site internet polyvalent, accessible et pourvu de fonctionnalités dédiées. C’est une bonne idée, mais il y a quelques prérequis à ne pas ignorer avant de se lancer. Explications.

S’entourer d’une équipe motivée et capable de proposer un contenu varié

Bien entendu, quitte à projeter un site internet pour le milieu associatif, autant ne pas le faire seul. Avant même de rechercher des geeks débordant de compétences numériques et techniques, il va falloir vous entourer de personnes passionnées susceptibles de fournir du contenu dans leur spécialité, en le mettant un minimum en forme. Cela vaut autant pour les contenus visuels, notamment les photographies et les médias, que pour les textes diffusés sur le site de vos associations. Bien sûr, l’idéal est de disposer dans vos équipes de journalistes professionnels aptes à réaliser de vrais reportages et interviews propres à apporter de la valeur ajoutée à ce site. Tâchez de créer un site contenant toutes les options dont une ou plusieurs de vos associations pourraient avoir besoin : portfolio, billetterie, agenda, peut-être même possibilité de paiement sécurisé, tout est possible. Bien entendu, il vous faudra pour cela choisir un hébergement fiable et robuste, car vous aurez probablement à intégrer de nombreuses données à sécuriser.

Choisir un nom de domaine et un éditeur de site efficace et sécurisé

Au-delà d’un hébergement web de qualité, IONOS propose une grande variété de nom de domaines. Pour le milieu associatif choisir un nom de domaine pleinement adapté est d’autant plus judicieux que les thématiques abordées peuvent varier, de même que le rayon d’action des associations. Choisir un nom de domaine adapté IONOS est une excellente solution, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un nom de domaine adapté rendra votre site plus visible, et aussi plus crédible tantôt dans son ancrage local ou, le cas échéant, international. Ensuite, les offres IONOS sont parmi les moins chères du marché. Enfin, vous disposerez au sein de votre domaine d’une adresse e-mail dédiée, sécurisée et pouvant stocker jusqu’à 2 Go, ainsi que d’un certificat SSL WildCard capable de sécuriser tout type d’information détenue sur le site. Jusqu’à 10 000 sous-domaines peuvent être intégrés, ce qui peut être commode si votre site coordonne de nombreuses structures, ou encore une grande variété d’événements, de sujets d’actualité ou autres rubriques importantes telles qu’une billetterie ou encore un espace de paiement sécurisé.

En bref, allez à l’essentiel et répondez aux attentes de votre public

Pour vous, l’essentiel est donc de pouvoir intégrer de manière totalement sécurisée des contenus parfois très variés, issus souvent de personnes tierces qui vous font confiance. Un site bien sécurisé, accueillant des contenus fiables, facile à prendre en main, est donc indispensable. Votre audience aura sans doute besoin d’accéder aux rubriques qui l’intéressent de manière fluide. Quant à vous et à vos équipes, parfois bénévoles, vous aurez besoin de pouvoir utiliser ce site au quotidien en toute confiance et en accédant facilement aux diverses fonctionnalités. Autant partir du bon pied avec les bons outils.