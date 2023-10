Organiser un EVJF à Marseille : Le top 3 des activités  

Vous êtes témoin de mariage de votre meilleure amie et, bien sûr, vous avez choisi la superbe ville de Marseille pour lui organiser son EVJF de folie. Un week-end d’exception en perspective! Pour que vous puissiez organiser un séjour exceptionnel et unique, nous vous présentons les meilleures prestations du moment pour un super week-end entre filles. Chic et tendances, ces 3 activités EVJF à Marseille font l’unanimité auprès des Team Bride. Festives, créatives, ultra féminines, elles ont la particularité de mettre en valeur la reine du week-end et toutes ses copines. La future mariée sera folle de joie. Trésor de la mariée, shooting photo, formule SPA Brunch, toutes ses prestations sont de haute qualité. Elles sont tendances et vous permettent de vivre des moments inoubliables. Et en bonus, on vous parlera de deux pépites : Un Guide génial à télécharger et un super concours de dingue !

La meilleure activité sans aucun doute : le trésor de la mariée

Si vous voulez surprendre la future mariée mais également surprendre toutes les participantes, vous devez réserver sans attendre Le Trésor de la Mariée. Cette chasse au trésor revisitée par l’agence de mode My EVJF Marseille, filiale de Model Week, fait l’unanimité auprès des Team Bride.

C’est une bombe de plaisir, de découverte, de surprises et de cadeaux. Vous vous demandez probablement à quoi correspond ce mystérieux trésor. Et bien, c’est très simple. Durant 3h vous allez vivre une expérience unique à travers le quartier du Panier à Marseille. Armée de votre roadbook, vous partirez à la recherche du trésor de la mariée. Vous allez devoir répondre à des énigmes pour retrouver votre chemin mais vous allez surtout être agréablement surprises par toutes les petites attentions qui vous seront destinées Shopping, dégustations de produits locaux, pause cosméto, vidéos amusantes, montée au 7ème ciel, votre chasse au trésor aura un air de fête. Et le tout parsemé de petits cadeaux pour la reine du jour.

C’est parti pour 3 heures de folie avec, au bout, un très beau cadeau pour la future mariée, un bijou qu’elle gardera précieusement toute sa vie en souvenir de cette belle journée. Vous en voulez encore ? My EVJF vous a concocté un concours incroyable à lire en fin d’article. Ne tardez pas à réserver LE TRÉSOR DE LA MARIÉE car il y a peu de créneaux disponibles.

L’instant glamour : le shooting photo EVJF

Pour garder des précieux souvenirs de cet événement spécial et pour vous amuser comme des folles, le shooting photo est une expérience inoubliable pour un groupe de filles en fête. Accompagné par un photographe professionnel, vous prendrez la pose toutes autour de la future mariée pour lui prouver votre amour. Mais pour cela, pas question de faire appel à n’importe quel photographe .Alors le bon plan de folie, c’est une nouvelle fois l’agence My EVJF qui s’entoure de ses photographes de mode. Vous ne nous croyez pas? ! Foncez voir leur Instagram @photographeevjf pour comprendre pourquoi ils sont les maîtres incontournables de la photographie EVJF. Glamour et tendance, cette prestation vous offrira après quelques jours d’attente 80 photos de mode de haute qualité. Faites confiance au savoir-faire de l’agence Model Week! Son talent n’est plus à prouver.

Alors les filles! Prêtes à jouer les modèles durant 1h30 ? Vous ne serez pas déçues par cette expérience unique.

La pause détente : la formule Spa Brunch

Si vous voulez chouchouter la bride to be et lui offrir une agréable détente avant le retour à la réalité, réservez la formule SPA Brunch! Ce combo parfait est idéal pour vous remettre tout en douceur de votre week-end animé. Dans un SPA privatisé, vous vous prélasserez dans le jacuzzi. Piscine, sauna et hammam seront également au rendez-vous pour éliminer les toxines accumulées du week-end.

Après le temple de la détente et du zen, direction le Brunch! Là, c’est dans un lieu magique que vous prendrez le temps de savourer des délicieux mets sucrés et salés pour le plaisir de toutes. Rassemblées autour d’une table joliment décorée, la Bride to Be profitera de ses derniers instants de célibataire avec ses meilleurs amies.

Rechargée de bonnes énergies et remplie d’émotions, elle sera au top pour finaliser les derniers préparatifs de son mariage.

Convivialité, bonne humeur, rires et joie de vivre marqueront la fin de votre séjour girly.

Les Bonus : Un guide complet et un concours incroyable

Bien évidemment vous trouverez de nombreuses autres activités EVJF à Marseille pour compléter votre week-end entre filles. Sachez que vous trouverez même la réalisation d’un clip vidéo pour celles qui voudraient pousser la chansonnette et créer un magnifique souvenir pour le jour du mariage.

Pour cela, nous vous donnons un super conseil. Pour découvrir toutes les idées , les infos, les bons plans pour un EVJF à Marseille, allez vite télécharger le guide EVJF 2024 qui vient de sortir. Il est génial et extrêmement complet !

Encore un cadeau : Celui-ci est complètement fou ; My EVJF propose un véritable diamant de 0,8 carats à gagner en participant au Trésor de la mariée. Le tirage au sort aura lieu en Juillet. à vos inscriptions pour rendre folle de joie votre future mariée.

Bel EVJF à Marseille les filles!