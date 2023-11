OM : Les fumigènes au Stade Vélodrome

L’ambiance du Stade Vélodrome est sans nul doute la plus chaude du football français voire européen. Si le spectacle offert par les joueurs sur le terrain n’est pas toujours au rendez-vous, les supporters marseillais, fervents et passionnés, assurent une atmosphère incomparable à chaque match. Des tifos magnifiques accompagnent presque toujours l’entrée des joueurs au son du mythique Jump de Van Halen. Les fumigènes transforment les deux virages en une mer de couleurs et de fumées lorsqu’il s’agit de fêter un événement, un but, une victoire, où d’exprimer une contestation. Cet article explore l’utilisation de ces fameux « engins pyrotechniques » interdit par les instances du football, mais qui occupent une place particulière dans la culture du mouvement ultra à Marseille.

Une tradition du supportérisme « Ultra »

Les fumigènes ont régulièrement illuminé les stades de football. S’ils ont une dimension contestataire, ils sont aussi utilisés de façon festive et artistique par les supporters afin de montrer leur ferveur pour leur équipe. « Difficile de dater très précisément leur émergence, mais l’on peut retrouver des traces d’usage dès les années 1960, à l’occasion de grands événements. Un tournant est ensuite intervenu dans les années 1980, où l’utilisation est devenue bien plus fréquente. Cela coïncide avec l’apparition des groupes d’ultras dans les stades français, pour qui le fumigène est devenu un objet fétiche permettant de témoigner de leur passion pour leur club de cœur, » explique Nicolas Hourcade sociologue à l’École centrale de Lyon et spécialiste du supportérisme dans le football, auprès de Marianne. Ces dispositifs pyrotechniques, initialement destinés à signaler des incidents en mer, ont trouvé leur place à Marseille au début des années 80 avec la fameuse épopée des « Minots »

Vers une légalisation de l’utilisation des fumigènes dans les stades:

Lorsque les supporters de l’Olympique de Marseille décident de déployer des fumigènes, le stade se transforme en un spectacle visuel éblouissant. Les lumières vives des fumigènes, dans les nuances de bleu et de blanc, créent une ambiance électrique, amplifiant l’effervescence qui règne déjà dans les tribunes. Et pourtant ce spectacle est bel et bien interdit toujours dans les stades de Ligue 1.

Depuis plus de 30 ans, l’utilisation des fumigènes n’est pas sans susciter des débats et des controverses. Les autorités sportives et les instances de sécurité s’inquiètent des risques potentiels pour la santé des supporters et de l’impact sur la visibilité des joueurs et des arbitres. Des mesures strictes ont été mises en place pour réguler l’utilisation des fumigènes, ce qui a conduit à des sanctions pour les clubs et les supporters. Le bas du virage Sud occupé par les Ultra 84 a ainsi écopé dernièrement d’une nouvelle sanction d’un huis clos partiel de la part de la commission de discipline de la LFP pour « l’usage d’engins pyrotechniques lors du match OM – LOSC le 4 novembre 2023.

Et pourtant les mentalités commencent à changer même au sein des instances du sport en France. Un décret publié le 29 mars 2023 dans le Journal officiel vise à expérimenter l’autorisation des engins pyrotechniques dans les stades. Ce décret vise en effet à tester l’autorisation encadrée des fumigènes dans les enceintes sportives « non couvertes » pour une durée de trois ans. L’objectif : « Tendre vers la disparition de l’utilisation illégale et non sécurisée d’articles pyrotechniques. »

Enorme craquage pour les 30 ans de 93.

A Marseille peut-être plus qu’ailleurs l’utilisation des fumigène fait partie de la culture du supportérime.

Ce n’est pas un hasard, si ce 26 mai 2023, pour fêter les 30 ans de la victoire de l’OM en Ligue des Champions, des milliers de supporters de l’OM se sont réunis sur le vieux port et sur tout le littoral phocéen dans une ambiance de stade, pour réaliser un craquage de fumigène gigantesque, le long du littoral marseillais sur 20 km. Les images de cette fête extraordinaire ont ainsi fait le tour du monde !

Conclusion

L’utilisation des fumigènes par les supporters de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome est bien plus qu’une simple manifestation de ferveur. C’est une tradition enracinée, un spectacle visuel éblouissant et un symbole de la passion inextinguible qui unit les fans à leur équipe. Bien que les débats et les controverses subsistent, les supporters marseillais s’efforcent de trouver un équilibre entre leur amour pour l’OM et le respect des règles édictées afin ne ne pas être sanctionné systématiquement pas les instances du football. Dans l’arène du Stade Vélodrome, les fumigènes demeurent une expression unique de la passion dévorante qui anime le cœur des supporters, créant une expérience inoubliable pour tous les amoureux du football.