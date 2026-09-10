Marseille n’a pas raté son mercato par manque d’idées. Le club a passé l’été enfermé dans un cadre financier négocié avec la DNCG, qui l’a empêché d’enregistrer le moindre nouveau joueur. Bruno Genesio travaille donc avec ce que ce cadre lui a laissé. Explication d’un été à sens unique.

Ce que la DNCG a posé sur la table

Le 26 juin, la DNCG a placé l’OM sous encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Derrière le vocabulaire administratif se cache une règle simple : chaque euro dépensé doit d’abord avoir été encaissé. S’y ajoute un engagement à céder environ 80 millions d’euros de joueurs avant la fin juin 2027, après une amende de 10 millions infligée par l’UEFA.

Un club sous encadrement ne se lit pas uniquement dans les bilans comptables. Comparez les lignes Ligue 1 affichées sur 1xbet en juin et celles de la fin août, le glissement marseillais apparaît sans qu’il faille sortir une calculette. Les marchés intègrent une vente à 39 millions d’euros bien plus vite qu’un supporter n’accepte de voir partir son buteur.

L’échéance de juin 2027 change la lecture de toute la saison. Marseille ne vend pas parce que des offres arrivent, il vend parce qu’un calendrier comptable l’y oblige. La nuance compte.

Un mercato d’écritures comptables

Les tableaux de transferts publiés cet été affichent une dizaine d’arrivées à Marseille. Pourtant, personne de nouveau n’est apparu au centre d’entraînement. Le club a surtout levé des options d’achat sur des joueurs qui étaient déjà là.

Facundo Medina, acheté 18 millions d’euros au RC Lens en début d’été, est reparti au Bayer Leverkusen à la mi-août contre 23 millions plus 2 de bonus. Deux mois de présence, une plus-value.

Timothy Weah : option levée à 14,4 millions d’euros auprès de la Juventus.

Quant à Hamed Traoré, transféré définitivement depuis Bournemouth pour environ 7,7 millions, il est reparti dans la foulée en prêt à Gênes.

Ajoutez les retours de prêt et vous obtenez un mercato qui coûte cher sur le papier sans renforcer quoi que ce soit. Les vrais mouvements sont allés dans l’autre sens : Mason Greenwood au Fenerbahçe pour 39 millions le 14 juillet, Leonardo Balerdi à l’AS Roma après six saisons, Gerónimo Rulli à Manchester City le 12 août contre environ 3,5 millions d’euros. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a rejoint le Deportivo La Corogne pour à peu près 1,5 million et a déjà marqué trois fois en trois journées de Liga. Ce prix de vente vieillit très mal.

Le poste de gardien résume la mécanique à lui seul. Marseille vend son numéro un, ne peut enregistrer aucun successeur, et confie ses buts à Jeffrey De Lange, doublure de l’Argentin la saison dernière.

Deux dossiers qui résument l’été

Prenez les deux feuilletons les plus commentés du mois d’août. Ils racontent exactement la même contrainte, vue des deux côtés.

Jean-Clair Todibo était prêt à venir à Marseille. Faute de pouvoir l’enregistrer, l’OM l’a regardé signer un prêt au RC Lens. Sunderland est monté jusqu’à 40 millions d’euros bonus compris pour Igor Paixão. Refus marseillais, parce que vendre son meilleur ailier sans possibilité de le remplacer aurait affaibli l’équipe pour rien.

Le Brésilien reste donc l’attraction du Vélodrome, recrue la plus chère de l’histoire du club avec ses 30 millions d’euros l’été dernier, auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 42 apparitions pour sa première saison. Sur 1xbet comme ailleurs, sa présence ou son absence pèse sur la ligne marseillaise, ce qui rend le refus de Frank McCourt plus lisible qu’il n’en a l’air. Un club qui ne peut pas recruter garde ce qu’il a. Logique implacable, ambiance moyenne.

Ce que le cadre donne sur le terrain

Deux journées ont suffi pour voir les deux visages du groupe. Strasbourg est reparti du Vélodrome avec un 4-0 dans la valise, puis Monaco a corrigé l’impression une semaine plus tard grâce à un 2-0 signé Paris Brunner, auteur d’un doublé.

L’écart tient moins au talent qu’à la profondeur. Genesio aligne un onze correct et s’appuie sur un banc court, alors que huit journées de Ligue Europa s’ajoutent au championnat jusqu’au 28 janvier. Grégory Lorenzi, arrivé de Brest comme directeur sportif à la mi-juillet, hérite d’un dossier où la marge de manœuvre se compte en ventes et pas en idées.

Et ce groupe reste tel quel jusqu’au 1er janvier 2027. Aucun ajustement possible, aucune blessure rattrapable. Marseille dispute l’Europe avec l’effectif que sa comptabilité lui a laissé.