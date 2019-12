Émission OM spéciale fin d’année : Le grand bilan de fin d’année 2019 (McCourt, Eyraud, Garcia vs Villas-Boas, Zubi…)

Pas de vacances pour la Team FCM ! Pour cette fin d’année, nous vous proposons notre traditionnelle émission bilan des douze derniers mois de l’OM !







Dans cette première partie, Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol et Mourad Aerts reviennent sur l’état du projet McCourt, l’année de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta et enfin la comparaison entre les deux coachs qui se sont succédés sur le banc olympien en 2019.

Bon visionnage !

Joyeux Noël à tous de la part de toute l’équipe !