Concurrents OM : Nice chute, Lyon se replace pour la C1 (Les résultats complets de la 25e journée de Ligue 1))

Qu’a donné la Ligue 1 ce week-end ? Voici les résultats complet de cette 25e journée !

La 25ᵉ journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 7 Mars 2025 à 20h45 sur DAZN avec le Toulouse FC qui recevait Monaco. Au terme de cet affrontement, les deux équipes sont reparties avec 1 point sur un score de 1 – 1. La mise en scène se poursuivait ce samedi 8 mars, avec un duel entre le Stade Rennais et le PSG à 17h00 sur beIN SPORTS 1. Un duel qui a tourné en faveur des parisiens qui se sont imposés 1 – 4 grâce notamment à un doublé d’Ousmane Dembele. Ensuite, à 19 h 00 sur DAZN, c’était le LOSC qui recevait Montpellier. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Lillois qui se sont imposés sur le plus petit des scores, 1 – 0.

La soirée s’est ensuite conclue à 21h05 sur DAZN avec l’Olympique de Marseille qui recevait le Racing Club de Lens. Dans ce dernier match du jour, les Olympiens ont, malgré plusieurs occasions franches, subi une défaite frustrante 0 – 1 dans les dernières secondes du match.

Lyon remporte le choc européen

Le dimanche 9 mars 2025 s’est également illustré comme une belle journée de football avec plusieurs rencontres décisives diffusées sur DAZN. Dès 15h00, Brest est venu à bout du SCO d’Angers (2-0) et se replace donc dans la course à l’Europe. À 17h15, trois duels se jouaient simultanément : Le Havre et l’ASSE se sont partagés les points (1-1), Reims a prolongé sa descente vertigineuse avec un 13e match consécutif sans succès en s’inclinant 0 – 2 face à Auxerre et, dans le dernier match du multiplex, Nantes s’est incliné (0-1) face à Strasbourg. La journée s’est ensuite clôturée en beauté à 20h45 avec le choc entre Nice et l’OL. Un choc où la décision s’est faite dans les dernières minutes à l’avantage de l’OL qui s’est imposé 0 – 2 avec deux buts dans le dernier quart d’heure.

Tous les résultats de la 25e journée 👀 pic.twitter.com/R1GHFywOFR — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) March 9, 2025

Vendredi 7 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Toulouse 1-1 Monaco

Samedi 8 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Rennes 1 – 4 PSG

Samedi 8 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

Lille 1 – 0 Montpellier

Samedi 8 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique de Marseille 0 – 1 Lens

Dimanche 9 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Brest 2 – 0 Angers

Dimanche 9 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Havre AC 1 – 1ASSE

Reims 0 – 2 Auxerre

Nantes 0 – 1 Strasbourg

Dimanche 9 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Nice 0 – 2 OL