CAN 2025 : le Maroc favori devant le Sénégal et l’Algérie

Après deux journées de phase de groupes disputées, les grosses nations de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 confirment leur statut, avec des chances très variables de remporter le titre continental.

Qui sera le prochain champion d’Afrique ? Après les deux premières journées, les grandes nations du continent restent dans la course au titre, mais certaines sont déjà en position beaucoup plus confortable que d’autres. L’Algérie et l’Égypte, par exemple, ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale et terminent déjà en tête de leurs groupes respectifs. Pour d’autres équipes, la route est plus incertaine et la moindre erreur pourrait se payer cash dès la phase de groupes.

Le Maroc, pays hôte et grand favori des bookmakers, devra ainsi assurer face à la Zambie pour éviter une élimination prématurée dans sa propre CAN. Une mission qui reste à la portée des Lions de l’Atlas, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, et qui ne trouble pas les modèles prédictifs. Selon le spécialiste des projections statistiques Football meets data, le Maroc est assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale dans 100 % des 10 000 simulations et possède 94,4 % de chances de terminer en tête du groupe A.

Une hiérarchie des favoris bien établie

Ces projections confirment le Maroc comme immense favori, avec 42,8 % de chances de remporter le trophée à domicile. Vient ensuite le Sénégal, deuxième favori, avec 18,6 % de probabilité de victoire finale. L’Algérie, qui a corrigé ses deux dernières éditions catastrophiques en remportant ses deux premiers matchs avec sérieux, occupe la troisième marche du podium avec 8,2 % de chances.

Margins are tight, check the standings before Matchday 3 decides it all. 🫡#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/ID3kCzX1hf — TotalEnergiesAFCON2025 (@TotalAFCON2025) December 29, 2025

Derrière ces leaders, d’autres nations restent à surveiller : Tunisie (5,2 %), Égypte (4,1 %), RD Congo (4 %), Nigeria (3,6 %), Côte d’Ivoire (3,4 %), Cameroun (2,6 %) et Mali (2,4 %). Même les tenants du titre ivoiriens, malgré un départ solide avec quatre points en deux matchs, n’ont que 3,4 % de chances de conserver leur trophée. Mais comme l’a montré leur parcours victorieux en 2023, il reste impossible de les éliminer totalement des scénarios possibles.

Après ces deux journées, le classement des favoris montre que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 devrait rester passionnante et imprévisible. Maroc, Sénégal et Algérie apparaissent comme les principaux prétendants, mais la compétition pourrait réserver des surprises, surtout à partir des huitièmes de finale, où la bataille pour le titre s’annonce véritablement ouverte.