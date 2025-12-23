Mercato concurrent OM : Fabrizio Romano confirme pour l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après plusieurs semaines d’attente, Fabrizio Romano a confirmé l’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Le jeune attaquant brésilien rejoint le club rhodanien sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid.

C’est désormais officiel. Endrick portera les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Deux mois après la révélation exclusive de Fabrizio Romano, l’accord a été finalisé entre l’OL et le Real Madrid. Le prodige brésilien rejoint Lyon dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, une information confirmée par le journaliste italien. Le club madrilène prendra en charge 50 % du salaire du joueur, facilitant ainsi l’opération pour les finances lyonnaises.

🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago. Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered. The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Ce prêt s’inscrit dans une logique claire pour toutes les parties. L’OL récupère un attaquant au potentiel immense, capable d’apporter de la fraîcheur et de l’impact offensif, tandis que le Real Madrid permet à son jeune talent de gagner du temps de jeu et de l’expérience au plus haut niveau européen.

Un prêt sec, sans option d’achat

Comme précisé par Fabrizio Romano, le prêt d’Endrick ne comprend aucune option d’achat. Le Brésilien fera son retour au Real Madrid dès le mois de juin, preuve que la Maison Blanche reste pleinement convaincue du potentiel de son joueur. Pour Lyon, il s’agit donc d’un renfort à court terme, mais à forte valeur sportive.

Ce type de montage illustre la volonté de l’OL de se montrer ambitieux tout en restant prudent sur le plan économique. L’arrivée d’un joueur de ce calibre, même temporaire, représente une opportunité rare pour le club, qui pourra s’appuyer sur ses qualités durant une partie importante de la saison.

Le choix de Lyon comme destination n’est pas anodin. Le club offre un environnement propice au développement des jeunes joueurs et une exposition suffisante pour permettre à Endrick de poursuivre sa progression avant de revenir à Madrid avec davantage de maturité et d’expérience.