Mercato OM : des discussions en cours pour la prolongation de ce jeune talent !

Auteur de son premier but avec l’équipe première en Coupe de France, le jeune ailier marseillais Tadjidine Mmadi (18 ans) est au cœur de l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Selon des informations de RMC Sport, des négociations sont en cours pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, preuve de la confiance du club envers l’un de ses jeunes talents.

Un premier but symbolique et une confiance affichée par l’OM

Dimanche, lors de la large victoire de l’OM face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France, Tadjidine Mmadi a franchi un cap important. Entré en jeu pour les vingt dernières minutes, l’ailier de 18 ans a inscrit son premier but avec l’équipe A, concluant une soirée idéale sur le plan personnel.

A lire : Fabrizio Romano confirme ! Liverpool privé de cette Enorme recrue face à l’OM !

Ce succès individuel intervient dans un contexte favorable. Déjà lié contractuellement au club phocéen jusqu’en 2028, le natif de Marseille fait aujourd’hui l’objet de discussions pour une prolongation de deux années supplémentaires. Une démarche qui viendrait renforcer son engagement à long terme avec son club formateur et traduire la volonté de la direction de sécuriser ses jeunes éléments les plus prometteurs.

International français U20, Mmadi a déjà été utilisé à quatre reprises par Roberto De Zerbi cette saison, même si son temps de jeu s’est principalement concentré en Youth League. Son intégration progressive dans le groupe professionnel s’inscrit dans la ligne directrice actuelle du club.

Benatia et le staff séduits par le profil du jeune ailier Mmadi

En interne, la cote de Tadjidine Mmadi est élevée. Directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia ne cache pas son estime pour le joueur : « C’est un bon petit de Marseille. Et un joueur qui aime l’OM », a-t-il confié à RMC Sport. Un avis qui reflète l’image d’un joueur travailleur, impliqué et attaché au maillot.

Découvreur du joueur à l’âge de 11 ans, le scout Miloud Kadi Bouchakour a également souligné son parcours et son potentiel. « Son rêve a toujours été de jouer au stade Vélodrome, ce qu’il a réalisé », explique-t-il, évoquant un profil « élégant, box-to-box, capable d’éliminer et de se projeter vite vers l’avant ». Il rappelle aussi que plusieurs clubs, dont Monaco et Nice, suivaient déjà le joueur avant son arrivée à l’OM.

Sous l’impulsion de Medhi Benatia et avec l’encadrement de Roberto De Zerbi, Tadjidine Mmadi continue de franchir des paliers. La possible prolongation en discussion s’inscrit ainsi dans une stratégie claire : miser sur la formation et accompagner la progression des jeunes talents marseillais, au cœur du projet sportif olympien.