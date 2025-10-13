Ces 4 talents qui font vibrer Zidane !

Invité du Festival Dello Sport organisé par La Gazzetta dello Sport, Zinédine Zidane a accordé dimanche une rare et précieuse interview sur sa vision du football moderne. L’ancien Ballon d’Or 1998, légende du Real Madrid et de l’équipe de France, s’est exprimé longuement sur les joueurs actuels qu’il admire le plus. Entre Barcelone, Paris et Turin, « Zizou » a dressé un portrait éloquent de la nouvelle génération qui le fait vibrer.

Lamine Yamal, le joueur qui le fait vibrer

Lors de cet échange d’une heure, Zidane a d’abord évoqué le phénomène du FC Barcelone, Lamine Yamal, qu’il considère comme un talent hors norme. « Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal », a-t-il confié.

OM : deux bonnes nouvelles pour De Zerbi ! – https://t.co/Ykrm25QZ7m — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 13, 2025

Le technicien français a notamment salué la performance du jeune Espagnol lors du choc de Ligue des champions face à l’Inter Milan, un match qu’il a qualifié « d’exceptionnel ». À seulement 17 ans, Yamal impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à créer des différences. Zidane, lui-même esthète du ballon, ne pouvait rester insensible à ce profil créatif et instinctif.

Deux milieux du PSG dans son trio de favoris

Zidane n’a pas oublié de rendre hommage à deux talents du Paris Saint-Germain, Vitinha et Joao Neves. « Ils ne perdent jamais le ballon », a-t-il observé, admiratif du jeu fluide et intelligent des deux Portugais. Le Français voit en eux des milieux complets, capables de dicter le tempo et de maintenir une grande justesse technique.

Cette double mention souligne la qualité de la formation portugaise et le travail du PSG pour bâtir une équipe tournée vers la possession et la maîtrise. Zidane, fin connaisseur du football de contrôle, retrouve chez eux une philosophie qu’il affectionne.

A lire aussi : Mercato OM : « J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »

Kenan Yildiz, la promesse turinoise qui intrigue Zidane

Enfin, interrogé sur le jeune Kenan Yildiz, attaquant de la Juventus, Zidane a tenu des propos mesurés mais positifs : « J’aime bien, il est bon, il marque des buts », a-t-il déclaré avant de préciser : « Il doit encore mûrir et gagner en volume ». L’ancien joueur de la Vieille Dame garde donc un œil attentif sur ce profil prometteur, symbole du renouveau turinois.