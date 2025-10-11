Mercato OM : « J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »

Figure emblématique de l’Olympique de Marseille, avec 330 matchs disputés en huit saisons, Mathieu Valbuena est revenu sur les coulisses de son départ du club phocéen et sur son souhait avorté de revenir un an plus tard. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français (52 sélections) a évoqué sans détour le rôle joué par Vincent Labrune, alors président de l’OM.

Parti à l’été 2014 pour rejoindre le Dynamo Moscou, Valbuena assure que ce transfert n’était pas totalement son choix :

« Je suis parti de l’Olympique de Marseille parce que j’ai senti petit à petit que Vincent (Labrune) voulait que je parte. J’ai senti que c’était la fin de mon aventure. J’ai eu cette offre du Dynamo Moscou, après un an, je ne pouvais plus rester là-bas. J’étais toujours en équipe de France et c’était important pour moi. J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille, c’était encore Vincent Labrune. Je n’étais pas le bienvenu, c’était en août. »

« J’ai pensé à ma carrière »

Faute d’un retour possible à Marseille, Valbuena choisit alors de rejoindre l’Olympique Lyonnais, malgré la rivalité entre les deux clubs :

« Quand Jean-Michel Aulas m’a appelé, je me suis dit : “waouh, avec Marseille, ça va être compliqué.” J’ai pensé à ma carrière, j’avais l’équipe de France en ligne de mire et je ne pouvais pas perdre ça. J’ai fait ce choix-là que je ne regrette pas, même si j’ai déçu des gens. »

Arrivé à Lyon, Valbuena admet avoir dû composer avec une hostilité partagée entre supporters marseillais et lyonnais :

« Même des supporters de l’OL m’ont dit ‘on te veut pas’. Je n’étais plus aimé nulle part. »

Une confession sincère, qui illustre le parcours mouvementé d’un joueur resté profondément attaché à l’OM malgré les circonstances de son départ.

