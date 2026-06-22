Concurrent mercato OM : énorme concurrence, le Real Madrid veut aussi cette pépite du LOSC !

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Considéré comme l’un des plus grands espoirs de Ligue 1, Ayyoub Bouaddi continue d’attirer les plus grands clubs européens. Le Real Madrid suivrait toujours de très près l’évolution du milieu de terrain du LOSC.

L’avenir d’Ayyoub Bouaddi pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du football français. Selon les informations relayées par Made In Foot, l’intérêt du Real Madrid pour le jeune Lillois se confirme au fil des mois.

À seulement 18 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme l’un des plus gros potentiels de Ligue 1. Ses performances sous le maillot du LOSC n’ont pas échappé aux recruteurs madrilènes, qui surveillent sa progression avec attention.

Lille veut le conserver

Malgré cet intérêt prestigieux, les dirigeants lillois n’ont aucune intention de se séparer de leur pépite dans l’immédiat. Le club nordiste compte bâtir son projet autour de plusieurs jeunes talents issus de son centre de formation ou recrutés très tôt dans leur développement.

Sous contrat avec le LOSC, Bouaddi représente également un actif majeur pour le club. En cas de départ dans les prochaines années, un transfert pourrait atteindre des montants très importants au regard de son potentiel et de sa marge de progression.

Le Real Madrid n’est d’ailleurs pas le seul club à suivre le dossier. Plusieurs cadors européens comme le PSG garderaient un œil attentif sur l’international espoir français, qui confirme saison après saison les attentes placées en lui.