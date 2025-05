Concurrent OM : Le gros doute de Dugarry sur Cherki !

Récemment convoqué pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki va pouvoir montrer toute l’étendue de son talent lors du final 4 de la Ligue des Nations. Une convocation qui intervient un peu trop tôt selon Christophe Dugarry, qui s’est exprimé sur la première sélection de Cherki.

Il l’attendait ! Rayan Cherki est enfin convoqué pour un rassemblement des Bleus par Didier Deschamps, pour la première fois dans sa jeune carrière. Une convocation qui intervient alors que plusieurs spéculations autour d’un choix en faveur de l’Algérie voyaient le jour. De quoi ravir les supporters de l’OL mais également faire parler certaines personnes pour qui cette convocation serait un peu trop précoce.

Car à 21 ans seulement, le milieu offensif lyonnais possède encore une marge de progression conséquente, malgré son niveau exceptionnelle. De plus, le secteur offensif étant déjà très relevé, pas facile pour le Lyonnais de trouver sa place parmi tous les grands noms composants l’attaque des Bleus. Une inquiétude que révèle Christophe Dugarry, qui s’est exprimé sur Cherki au micro de RMC.

Cherki en EDF ? Ça me parait un peu tôt !

« Je ne sais pas s’il a le niveau international, j’ai des doutes. Sincèrement ça me parait un peu tôt, mais j’espère me tromper. J’ai envie de suivre sa carrière, il a des choses dans ses pieds que peu de joueurs ont, mais c’est un peu tôt, mais si on n’est pas non plus à six mois près. Ce qui est sûr, c’est qu’il va entrer dans une nouvelle dimension. »

De quoi alimenter le débat alors que nombreux supporters français réclament depuis un moment sa convocation en pro. Une première que devrait en tout cas apprécier Rayan Cherki, lui qui a très longuement figuré parmi les joueurs phares des Bleuets, l’équipe de France U21. Il comptabilise au total 23 apparitions avec les Espoirs, pour un total de 13 buts inscrits. Nul doute qu’il tentera de réitérer ces performances avec l’équipe A.