Concurrent OM LOSC : Gros Malaise et coup de théâtre au LOSC avec Bruno Genesio !

Selon les informations de RMC Sport, Bruno Genesio a demandé à quitter son poste d’entraîneur du LOSC après la défaite contre le Celta Vigo en Ligue Europa (2-1). Une requête refusée par le président lillois Olivier Létang, malgré un contexte sportif et interne de plus en plus tendu.

La sortie énigmatique de Bruno Genesio jeudi soir n’était pas anodine. Après la quatrième défaite consécutive du LOSC depuis le début de l’année 2026, l’entraîneur lillois a franchi un cap. Selon les informations de RMC SPort, il a sollicité son départ dans la foulée du revers européen face au Celta Vigo, alors que Lille avait évolué à onze contre dix pendant plus d’une heure.

Un malaise profond après une série noire

Le visage fermé en conférence de presse, Bruno Genesio a multiplié les messages lourds de sens. « Je vais assumer mes responsabilités », a-t-il martelé, sans jamais préciser ce qu’il entendait par là. Une manière de préparer le terrain. En interne, le coach estime ne plus parvenir à faire progresser son groupe, confronté aux mêmes erreurs match après match. « Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux », lâchait-il encore jeudi soir.

Malgré un démenti officiel du club publié vendredi, RMC Sport confirme que Genesio a bien demandé à quitter ses fonctions. Olivier Létang s’y est opposé, refusant d’ouvrir une crise ouverte à ce stade de la saison.

Le contexte n’aide pas l’entraîneur lillois. Blessures à répétition, effectif fragilisé, manque criant de solutions offensives et mercato hivernal jugé insuffisant nourrissent un malaise ancien. Déjà la saison passée, Genesio ne souhaitait pas poursuivre l’aventure. Sous contrat encore cinq mois, il se sent aujourd’hui usé, alors que Lille reste pourtant en course pour l’Europe, cinquième de Ligue 1 et toujours en lice en Ligue Europa. Reste à savoir combien de temps cette situation pourra durer.