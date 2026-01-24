L’OM reçoit le RC Lens ce samedi soir, le match compte pour la 19e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 1e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se relancer après une cuisante défaite face à Liverpool mercredi en C1. Aguerd pourrait faire son retour dans le onze, Emerson est forfait, Gomes suspendu !

OM – Lens : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match SOM – RCL aura lieu samedi 24 janvier 2026 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

Comment voir OM – LENS en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur plus.ligue1.com !

