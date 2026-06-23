Concurrent OM : Michele Kang prend officiellement le pouvoir à l’OL avant le verdict de la DNCG

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L’Olympique Lyonnais a acté un changement majeur dans sa gouvernance. À quelques jours d’un rendez-vous crucial devant la DNCG, Michele Kang devient officiellement propriétaire du club rhodanien, une évolution qui pourrait peser dans l’avenir immédiat de l’OL.

Lyon entre dans une nouvelle ère. Selon les informations de RMC Sport, Michele Kang prend officiellement le contrôle de l’Olympique Lyonnais, confirmant ainsi son rôle central au sein du projet lyonnais.

Déjà très impliquée dans la gestion du club ces derniers mois, l’entrepreneuse américaine voit son influence renforcée à un moment particulièrement sensible pour l’OL. Alors que le club doit prochainement défendre son dossier devant la DNCG, cette prise de pouvoir intervient dans un contexte où la stabilité et la crédibilité financière sont plus que jamais scrutées.

Un signal fort envoyé avant la DNCG

Cette évolution est perçue comme une étape importante pour l’avenir du club. Après une période marquée par les interrogations autour de la gouvernance lyonnaise et de la situation financière du groupe, l’arrivée officielle de Michele Kang à la tête de l’OL vise à apporter davantage de visibilité et de stabilité.

Toujours selon RMC Sport, ce changement est accueilli favorablement par plusieurs observateurs du football français. La dirigeante bénéficie d’une image solide dans le monde du sport et son implication est considérée comme un élément rassurant à l’approche du passage devant la DNCG.

L’objectif est désormais clair pour les dirigeants lyonnais : démontrer la solidité du projet et obtenir le feu vert des instances afin de préparer sereinement la saison à venir.

À quelques jours d’une échéance décisive, cette officialisation apparaît donc comme une excellente nouvelle pour l’OL, qui espère désormais tourner définitivement la page des incertitudes et se concentrer pleinement sur son avenir sportif.