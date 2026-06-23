Mercato OM : Ce taulier fait capoter un transfert à 25 millions d’euros !

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Alors que l’OM est dans l’urgence avant son audition devant la DNCG, tout le monde est à vendre à Marseille. Aucun joueur n’est assuré de jouer à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Une vision que ne partage visiblement pas Leonardo Balerdi qui a refusé de rejoindre le Bayer Leverkusen au printemps dernier.

Tout le monde est à vendre à l’OM. Pourtant, tout le monde ne semble pas partager cet avis. Alors que l’OM a reçu son premier verdict par l’UEFA, le club olympien attend son passage devant la DNCG qui a lieu aujourd’hui.

Plusieurs joueurs de l’OM convoités mais toujours aucune vente

Pour rappel, l’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son entretien avec le gendarme financier du football français pour répondre à ses exigences et éviter de plus lourdes sanctions. Déjà pénalisé d’une amende de 10 millions d’euros, d’une exclusion avec sursis de la Coupe d’Europe et d’une restriction pour l’inscription de ses joueurs, l’OM craint le nouveau verdict de la DNCG.

D’autant plus, qu’à l’heure de ces lignes, aucun départ n’a eu lieu du côté de Marseille malgré plusieurs joueurs sollicités. Mason Greenwood est annoncé à la Roma mais le besoin de vendre du club italien ralentit le dossier. D’autres, comme Hojbjerg (Atalanta Bergame), Angel Gomes (Coventry et Hull City) ou encore Hamed Junior Traoré sont dans le viseur de prétendants qui ne sont pas encore passés à l’action.

Balerdi refuse le Bayer Leverkusen

Leonardo Balerdi devrait lui aussi s’en aller après cinq saisons passées dans le Sud de la France mais le défenseur argentin aurait déjà refusé une première offre il y a quelques semaines. Un transfert qui aurait bien aidé l’OM dans sa quête de liquidités.

Comme l’indique le journal L’Equipe, Leonardo Balerdi aurait reçu, au printemps, une proposition de la part du Bayer Leverkusen. Le club allemand aurait proposé 25 millions d’euros plus des bonus pour l’Argentin de 27 ans selon L’Equipe.

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Un transfert qui aurait soulager l’OM

Mais le journal indique que le défenseur n’aurait pas senti cette nouvelle aventure dans un club qualifié en Ligue Europa et entraîné par l’Espagnol Carles Martinez Novell, l’ancien entraîneur de Toulouse. Sous contrat jusqu’en 2028, Balerdi aurait refusé le transfert avant de se blesser au mollet et de déclarer forfait pour la Coupe du Monde.

Une blessure qui est autant un coup dur pour l’Argentin que son transfert avorté en est un pour l’OM. Le club marseillais se retrouve aujourd’hui dans l’urgence la plus totale alors que cinquante à soixante millions doivent être trouvés aujourd’hui. Une mission qui apparaît impossible.

Clarence Maillefaud