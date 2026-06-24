Concurrent OM : pourquoi la DNCG a encadré la masse salariale de Monaco !

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Malgré une situation financière jugée globalement saine, l’AS Monaco a vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG. Une décision qui s’explique notamment par les ambitions du club sur le marché des transferts.

Selon les informations de L’Équipe, cette mesure ne résulte pas d’une inquiétude majeure concernant les finances monégasques. L’instance de contrôle souhaite avant tout garder un œil sur l’évolution des dépenses du club, notamment en matière de salaires.

L’ASM sort en effet d’un mercato particulièrement ambitieux et prévoit encore plusieurs mouvements d’envergure. Face à cette dynamique, la DNCG a choisi d’encadrer la masse salariale afin de s’assurer que les dépenses resteront cohérentes avec les ressources du club.

Une mesure préventive plus que punitive

Contrairement à d’autres sanctions prononcées par le passé contre certains clubs français, Monaco n’est pas confronté à une interdiction de recrutement ni à une menace immédiate sur sa situation financière.

Cette décision apparaît davantage comme un outil de surveillance destiné à accompagner les investissements réalisés par le club de la Principauté. Les dirigeants monégasques devront simplement respecter un cadre défini par la DNCG pour leurs futures opérations.

L’AS Monaco conserve donc une marge de manœuvre sur le marché, mais devra veiller à maintenir un équilibre entre ses ambitions sportives et les exigences financières fixées par le gendarme du football français.