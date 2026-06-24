OM / DNCG : une audition jugée insuffisante…

L’Olympique de Marseille n’a pas obtenu le feu vert espéré lors de son passage devant la DNCG ce mardi. L’instance de contrôle financier du football français a décidé de prononcer un sursis à statuer, réclamant des éléments complémentaires au club phocéen avant de rendre sa décision définitive. Un avertissement qui place déjà les dirigeants marseillais sous pression à l’approche du mercato estival.

Une audition qui a laissé la DNCG sur sa faim

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Le rendez-vous était fixé à 9 h 30 au siège de la LFP. Selon les informations de L’Équipe, Stéphane Richard, futur président de l’OM, est arrivé seul devant la commission, tandis qu’Alban Juster, président intérimaire et ancien directeur financier du club, est intervenu en visioconférence.

Cette représentation réduite a surpris les membres de la DNCG, habitués à recevoir des délégations plus étoffées lors de dossiers aussi sensibles. À l’issue de l’audition, l’instance n’a pas validé les projections financières présentées par le club et a annoncé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ».

La décision évite pour l’instant les sanctions qui étaient évoquées, comme un encadrement de la masse salariale ou une limitation des recrutements. Mais elle traduit clairement les interrogations de la DNCG sur la trajectoire financière de l’Olympique de Marseille.

L’OM sous pression pour présenter des ventes

Au cœur des échanges figure notamment la capacité du club à générer des revenus sur le marché des transferts. Selon L’Équipe, l’OM a présenté à la DNCG un plan reposant sur plusieurs ventes de joueurs dès cet été, puis sur de nouvelles opérations lors des prochains mercatos.

Le propriétaire Frank McCourt demeure un élément de confiance pour l’instance. Son historique auprès du gendarme financier du football français aurait contribué à éviter une mesure plus sévère. Néanmoins, l’actionnaire américain souhaite désormais réduire sa contribution financière et attend des plus-values sur les transferts.

Le chantier s’annonce conséquent pour Gregory Lorenzi, nouveau directeur sportif du club. L’effectif marseillais compte de nombreux joueurs de retour de prêt et plusieurs dossiers de départ sont déjà à l’étude. D’après L’Équipe, une douzaine de sorties potentielles sont travaillées afin d’alléger la masse salariale et d’améliorer l’équilibre financier.

Par ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia figurent parmi les joueurs à fort salaire concernés par les réflexions estivales. Toutefois, Frank McCourt ne souhaiterait pas financer de résiliations de contrat et privilégierait des transferts assortis d’indemnités, même modestes.

L’OM devra désormais revenir rapidement devant la DNCG avec un dossier renforcé et des garanties financières supplémentaires. Une étape devenue cruciale alors que le club prépare son mercato et sa prochaine saison.