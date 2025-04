Concurrents OM : ça se complique pour Fonseca et l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate. Après plusieurs semaines encourageantes, le club rhodanien vient de vivre une semaine particulièrement difficile, marquée par une élimination en Ligue Europa contre Manchester United puis une défaite à domicile contre l’AS Saint-Étienne. Deux revers qui compromettent sérieusement les ambitions européennes du club en cette fin de saison.

Jusqu’à la victoire à Auxerre (3-1), tous les voyants semblaient au vert pour Paulo Fonseca et son groupe. L’OL était sur une dynamique positive et se préparait à affronter Manchester avec ambition. Mais en l’espace de quatre jours, tout a basculé. Battus à Old Trafford, les Lyonnais ont quitté la Ligue Europa, puis ont enchaîné avec une défaite dans le derby contre leur rival historique, l’ASSE.

Fonseca sous pression après deux revers consécutifs

À la sortie de cette séquence, l’OL occupe la 6e place de Ligue 1, sans perspective européenne à court terme. Une situation qui suscite des tensions en interne. Selon plusieurs sources, un conflit aurait éclaté entre John Textor et Laurent Prud’homme, le directeur général du club. Une crise que le président lyonnais n’a pas niée : « L’OL n’a pas été à la hauteur sur le terrain et on doit s’excuser auprès de nos supporters ».

Des choix tactiques qui interrogent

Les choix récents de Paulo Fonseca suscitent de nombreuses interrogations. Le retour de Paul Akouokou, peu convaincant face à Manchester puis en difficulté dans le derby, fait débat. Associé à Jordan Veretout, il n’a pas pesé au milieu de terrain. Le technicien portugais semble également avoir mis de côté Nemanja Matic, pourtant expérimenté.

Autre sujet de préoccupation : la gestion du poste d’attaquant. Alexandre Lacazette n’a plus l’efficacité attendue en championnat, et Georges Mikautadze peine à s’imposer comme une alternative crédible. Enfin, les choix de remplacements tardifs ou inefficaces, notamment les entrées de Duje Caleta-Car et Abner Vinicius à Manchester, ont été pointés du doigt.

À quatre journées de la fin du championnat, l’OL reste mathématiquement en course pour une place en Ligue des champions, mais devra impérativement réagir. Le calendrier s’annonce compliqué avec des confrontations contre Lens et un déplacement à Monaco. Le club n’a plus de marge d’erreur pour éviter une fin de saison sans saveur.