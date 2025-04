Une piste offensive réactivée, une étonnante rumeur à 75M€ et le détail de la mise au vert…Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Une piste offensive réactivée, une étonnante rumeur à 75M€ et le détail de la mise au vert…

Mercato OM : Une piste offensive réactivée !

Toujours à l’affût de jeunes talents européens, l’Olympique de Marseille aurait réactivé une piste en Belgique. Selon les informations du média Walfoot, le club phocéen s’intéresse de très près à Mario Stroeykens, milieu offensif de 20 ans, considéré comme l’une des révélations de la saison à Anderlecht.

Mario Stroeykens, un profil prometteur

Formé au sein du club bruxellois, Stroeykens s’est imposé comme un élément clé du Sporting cette saison. Doté d’un profil polyvalent et technique, capable d’évoluer en soutien de l’attaquant ou sur les ailes, il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Une régularité et une efficacité qui n’ont pas échappé aux recruteurs marseillais.



International Espoirs avec la Belgique, Stroeykens représente parfaitement le type de joueur que Marseille cherche à attirer : jeune, déjà expérimenté au haut niveau, et avec une forte marge de progression. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur n’a pas encore prolongé avec Anderlecht, et ce flou autour de son avenir ouvre la porte à un possible transfert dès cet été.

Une fenêtre de tir cet été pour Marseille

Dans l’hypothèse où Stroeykens refuserait de prolonger, Anderlecht pourrait être tenté de le vendre afin d’éviter une situation délicate dans un an. Sa valeur marchande, estimée à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt, reste raisonnable pour un club comme l’OM, engagé dans une politique de recrutement axée sur le potentiel et la revente.

Le club phocéen, qui prépare déjà son mercato estival, voit dans le jeune belge une opportunité à saisir pour renforcer son entrejeu offensif, où les options de création manquent parfois de constance. L’OM était déjà évoqué dans ce dossier en février dernier…

Si aucune offre concrète n’a encore été formulée, l’intérêt semble réel. Et dans un marché de plus en plus concurrentiel, Marseille pourrait être tenté d’agir rapidement pour ne pas laisser filer cette pépite du championnat belge.

Mercato OM : Une drôle de rumeur à plus de 75M€ !

Alors que le mercato estival approche, certains éléments de l’OM sont visés comme l’ailier Luis Henrique. De plus, l’avenir de Mason Greenwood pourrait animer les discussions dans les coulisses du football européen. Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille, l’ailier anglais suscite l’intérêt de Liverpool, qui envisagerait de faire une offre importante pour s’attacher ses services. Une opération toutefois loin d’être évidente, tant le contexte entourant le joueur reste délicat en Angleterre.

Arrivé l’été dernier à Marseille en provenance de Manchester United, Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément clé du club phocéen. Avec 19 buts et 4 passes décisives en 32 matchs officiels, le joueur de 23 ans a joué un rôle central dans la quête européenne de l’OM. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, notamment du côté de la Premier League, où son profil continue de séduire.

Selon plusieurs sources relayées par Fichajes, Liverpool envisagerait de proposer entre 75 et 80 millions d’euros pour convaincre Marseille de le laisser partir. Un montant qui permettrait au club français de tripler son investissement initial, évalué à 26 millions d’euros. Cependant, Manchester United possède la moitié du montant d’un futur transfert…

Liverpool prêt à miser un gros montant sur Greenwood ?

Mais malgré l’intérêt de Liverpool, un retour de Greenwood en Angleterre semble compromis. Écarté par Manchester United en raison d’une affaire de violence conjugale qui a terni son image, l’attaquant reste aujourd’hui un sujet sensible outre-Manche. “Il est peu probable que les conditions soient réunies pour qu’il évolue à nouveau en Premier League dans un avenir proche”, confiait récemment un analyste britannique.

Greenwood blacklisté en Angleterre…

L’OM, de son côté, reste attentif à l’évolution de la situation. Conscient de tenir un joueur à la valeur marchande en hausse, le club pourrait se montrer ouvert à une vente en cas d’offre conséquente. D’ici là, les dirigeants marseillais comptent bien profiter des dernières semaines de compétition pour poursuivre leur objectif de qualification européenne, avec Greenwood comme principal atout offensif.

OM : Les détails de la mise au vert dévoilés !

Les sourires étaient de retour samedi soir au Vélodrome, où l’OM s’est largement imposé 5-1 face à Montpellier. Mais ce large succès ne suffit pas à faire oublier les dernières semaines compliquées du club, entre résultats décevants, tensions internes et climat pesant autour de la Commanderie. Dans ce contexte électrique, L’Équipe révèle ce lundi que la rumeur qui circulait depuis quelques jours est désormais actée : les Marseillais vont partir en mise au vert, direction Rome.

Face à une fin de saison sous pression où une qualification est vitale pour l’avenir du club, Roberto De Zerbi et l’OM miseraient donc sur ce qu’on appelle en Italie, un “ritiro“, un format de mise au vert particulier bien ancré dans la culture footballistique transalpine…

Une mise au vert jusqu’à la fin de la saison ?

Inspirée d’une pratique courante dans le championnat transalpin, cette méthode vise à couper les joueurs de l’agitation extérieure pour se recentrer uniquement sur le football. Toujours selon les informations de l’Équipe, c’est bien à Rome que les joueurs de l’OM tenteront de retrouver de la sérénité, loin de la Commanderie et de son ambiance jugée “malsaine” par certains. L’entraîneur lombard aurait même émis le souhait de mettre en place ce “ritiro” jusqu’au dernier match de la saison contre Rennes (le 18 mai) mais rien serait cependant acté de ce point de vue.

L’heure de la retraite a sonné pour les joueurs de l’OM. Ce sera en Italie, du côté de la capitale, et elle s’annonce studieuse. La dernière initiative en date de Roberto De Zerbi, entraîneur passionné et surprenant. https://t.co/DrSjw3x5NQ pic.twitter.com/RU3tmQZDGZ — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 20, 2025

Reste désormais à voir si cette mise au vert particulière, pensée pour apaiser un groupe sous tension, portera ses fruits dans un sprint final où l’OM n’a plus le droit à l’erreur si elle veut participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine…

