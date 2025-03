Concurrents OM : Fonseca prend cher… la réponse de Textor !

Un peu de réconfort après un véritable coup dur. John Textor, propriétaire et président de l’Olympique Lyonnais, a apporté son soutien à son entraîneur Paulo Fonseca, lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Mercredi, l’instance a prononcé une suspension de neuf mois à l’encontre du technicien portugais, coupable d’un coup de sang envers l’arbitre Benoît Millot lors du match OL-Brest (2-1). Une décision qui prive Fonseca d’accès au banc de touche et aux vestiaires des officiels jusqu’au 30 novembre 2025, et l’empêche d’accéder aux vestiaires des joueurs et au terrain jusqu’au 15 septembre 2025.

Textor conforte son entraîneur dans ses fonctions

Mercredi soir, John Textor a tenu à réaffirmer son soutien à son entraîneur à travers un message fort, publié le jour de l’anniversaire de Paulo Fonseca, nommé entraîneur de l’OL le 31 janvier dernier. « Joyeux anniversaire Paulo! », a déclaré l’homme d’affaires américain. « Je suis avec toi aujourd’hui et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l’OL et nous devons persévérer. Allez l’OL! » Par ce message, Textor dissipe les doutes concernant l’avenir de son coach, confirmant qu’il reste en place malgré cette sanction inédite.

L’OL prêt à faire appel

Face à la sévérité de la sanction, l’Olympique Lyonnais envisage de faire appel de cette décision, dénonçant une punition disproportionnée. « L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca », indique un communiqué du club. « Le club déplore que son entraîneur n’ait pas été jugé sur ses seuls actes, une réaction émotionnelle, sans intention manifeste de s’en prendre physiquement à l’arbitre. À la lumière d’une sanction qui semble être dictée par un contexte délétère touchant l’arbitrage français, l’OL annonce dès à présent qu’il étudie toutes les solutions possibles de recours. Plus que jamais, le club est uni et concentré sur ses objectifs sportifs. »

Avec ce soutien indéfectible de John Textor et la volonté du club de se battre contre cette sanction, l’avenir de Paulo Fonseca semble toujours s’écrire avec l’OL. Reste à savoir si un éventuel appel pourra alléger cette peine particulièrement lourde.