Concurrents OM : Gros coup dur pour le LOSC !
Concurrents OM : Gros coup dur pour le LOSC !

Publié le - Mis à jour le

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC pourrait perdre l’un de ses atouts offensifs majeurs pour de longs mois. Hamza Igamane s’est gravement blessé ce dimanche lors de la finale de la CAN avec le Maroc, suscitant une vive inquiétude autour d’une possible rupture du ligament croisé. Une très mauvaise nouvelle pour Lille, concurrent direct de l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

 

Hamza Igamane gravement touché en finale de la CAN

 

La finale de la Coupe d’Afrique des nations s’est terminée de la pire des manières pour Hamza Igamane. Entré en jeu à la 98e minute de la rencontre face au Sénégal, perdue par le Maroc sur le score de 1-0, l’attaquant lillois n’a pas pu aller au bout. Touché à un genou, il a été contraint de quitter la pelouse à la mi-temps de la prolongation, laissant ses coéquipiers à dix contre onze dans un moment clé de la rencontre.

 

Le scénario est d’autant plus cruel que le Maroc nourrissait encore l’espoir d’égaliser, après avoir manqué une occasion majeure dans le temps additionnel du temps réglementaire sur penalty. La sortie prématurée de Hamza Igamane a définitivement compromis les dernières tentatives marocaines.

En conférence de presse, tard dimanche soir, le sélectionneur Walid Regragui a indiqué que le staff médical suspectait une rupture du ligament croisé. Une hypothèse qui devra être confirmée par des examens complémentaires, mais qui laisse craindre une absence de longue durée.

 

Un coup dur majeur pour le LOSC et un impact direct en Ligue 1

 

Si le diagnostic se confirme, le LOSC serait privé de Hamza Igamane pour plusieurs mois. Une blessure de ce type implique généralement une longue indisponibilité, entre opération chirurgicale et rééducation, avec un retour à la compétition souvent estimé entre six et neuf mois. Pour Lille, engagé dans la lutte pour les places européennes, l’impact sportif serait considérable.

 

 

Cette situation concerne directement l’Olympique de Marseille, entraîné par Roberto De Zerbi, engagé dans la même bataille en haut de tableau de Ligue 1. La perte d’un attaquant de ce profil affaiblirait un concurrent direct de l’OM, dans une saison où chaque point compte dans la course aux places qualificatives pour l’Europe.

Pour Hamza Igamane, l’heure est désormais à l’attente des examens médicaux. Pour Lille, comme pour le Maroc, la crainte d’une longue indisponibilité plane déjà, avec des conséquences sportives immédiates et durables.

