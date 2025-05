Concurrents OM : Gros doutes sur l’avenir de l’OL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais a vu ses derniers espoirs de qualification pour la Ligue des champions quasiment s’envoler. Battu dimanche par le RC Lens (2-1) lors de la 32e journée de Ligue 1, le club rhodanien ne dépend plus de lui-même pour accrocher le top 3, synonyme de coupe d’Europe. Il reste deux journées à disputer, mais la situation est désormais très défavorable pour les hommes de Paulo Fonseca.

Cette défaite face à Lens marque un tournant brutal pour l’OL, déjà fragilisé par plusieurs semaines difficiles. Éliminé de manière spectaculaire en Ligue Europa par Manchester United, puis défait dans un derby polémique, le club lyonnais s’était relancé en dominant Rennes (4-1). Mais l’inefficacité offensive et un but lointain d’Anass Zaroury ont replongé Lyon dans ses doutes.

L’OL décroche dans la course à l’Europe

Avec 54 points, Lyon pointe à la 7e place, à trois unités de Strasbourg, Lille et Nice, qui occupent les positions européennes. Même en cas de victoires contre Monaco et Angers, l’OL doit espérer une série de contre-performances de ses concurrents pour espérer une qualification. “L’OL ne maîtrise plus rien”, résume un observateur du club.

Pour que l’OL termine dans le top 3, il faudrait notamment que plusieurs équipes perdent au moins une de leurs deux dernières rencontres : Strasbourg (contre Angers ou Le Havre), Lille (face à Brest ou Reims) et Nice (à Rennes ou contre Brest). Monaco, actuellement 3e avec 58 points, et l’OM (59 points) semblent déjà hors de portée. L’OL garde toutefois un léger avantage à la différence de buts (+19), qui pourrait jouer en sa faveur si une égalité se dessine.

Un avenir européen incertain, un futur à risque

À ce jour, le club peut encore espérer une qualification en Ligue Europa Conférence, à condition que le PSG s’impose en finale de la Coupe de France face à Reims, le 24 mai. Un lot de consolation très loin des ambitions affichées par John Textor, alors que le club reste menacé par une rétrogradation administrative, prononcée en novembre par la DNCG, en raison de sa situation financière.

Le journaliste Vincent Duluc s’est montré particulièrement inquiet dans les colonnes de L’Équipe : « Depuis l’enchaînement des événements des deux dernières semaines et la défaite face à Lens (1-2), dimanche, on ne se le demande plus, c’est devant nous […] cela va finir comme ça, maintenant, parce que l’OL a doublé sa dette depuis l’arrivée de John Textor, parce qu’il sera dans l’incapacité de la rembourser sans la Ligue des champions. »

Dans un contexte sportif fragile et une situation économique préoccupante, l’OL se retrouve dans une impasse. La fin de saison s’annonce tendue, et le spectre d’une faillite sportive et financière, que certains estiment déjà enclenchée, semble de plus en plus tangible. “Désormais, la fuite en avant et la théorie des ennemis, partout, ne suffiront plus à masquer la réalité de cette faillite en marche”, conclut Duluc.