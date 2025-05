OM : Daniel Riolo souligne le gros match de 3 marseillais !

LIGUE 1 – Le journaliste de RMC Sport a livré son analyse sans détour après le match nul entre Lille et l’Olympique de Marseille

L’OM a arraché un point précieux sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-1), au terme d’une rencontre marquée par une nette montée en puissance des Marseillais en seconde période. Présent comme chaque soir dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la prestation des deux équipes.

Le séjour à Rome a fait du bien à l’OM — Riolo

“On a vu un match décevant en première période. En seconde mi-temps, l’OM a globalement été supérieur, plus entreprenant, avec plus d’idées et de volonté que Lille, qui recevait et que j’attendais à un tout autre niveau. Lille, une équipe qui a joué la Ligue des champions cette année et qui devait être un peu plus aboutie à tous les niveaux, m’a profondément déçu.

Une fois que Marseille a enclenché et mis en place son jeu, je les ai trouvés très intéressants, avec un gros match de Rabiot et de Gouiri, Balerdi en patron, et Greenwood très impliqué. L’équipe était très cohérente. Il y a eu plusieurs grosses occasions de but.

Sauf qu’il y a eu une catastrophe, et l’OM peut avoir des regrets. Le séjour à Rome leur a fait du bien : ils ont pris 4 points sur les deux derniers matchs. Avec le calendrier qu’ils ont, je ne peux pas imaginer que Marseille ne parvienne pas à se qualifier pour la Ligue des champions,” a ainsi déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport.

Un avis tranché qui souligne les progrès récents de l’OM, à quelques journées de la fin du championnat. Les Marseillais, portés par une dynamique européenne retrouvée, restent dans la course pour une place en Ligue des champions.

