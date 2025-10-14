Concurrents OM : Grosse menace sur un titulaire du LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC pourrait perdre l’un de ses titulaires les plus en forme. Le gardien Berke Özer, 25 ans, est au cœur d’une affaire disciplinaire en Turquie après avoir quitté le rassemblement de sa sélection sans autorisation claire. La Fédération turque de football (TFF) l’accuse d’avoir déserté le groupe après la victoire éclatante contre la Bulgarie (1-6) samedi dernier, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Une sanction pouvant aller jusqu’à un an de suspension menace désormais le portier lillois, héros européen il y a quelques jours encore.

Quelques jours après avoir brillé en Ligue Europa face à l’AS Rome (0-1), où il avait arrêté trois penalties lors d’une séance d’anthologie, Berke Özer voit son image s’assombrir brutalement. Retenu dans le groupe turc mais non inscrit sur la feuille de match face à la Bulgarie, le gardien aurait quitté le stage national dans la nuit de samedi à dimanche, sans avertir officiellement la Fédération.

Selon la TFF, le joueur aurait quitté le centre d’entraînement « sans prévenir personne ». La réaction a été immédiate : « À un moment où l’unité et la solidarité au sein de l’équipe sont à leur apogée, un tel comportement est inacceptable », a dénoncé la Fédération dans un communiqué, annonçant la saisine de la commission de discipline.

Mais la version du principal intéressé diverge. Sur ses réseaux sociaux, Özer a défendu son comportement : « Avant de rejoindre l’équipe nationale, j’ai partagé ma douleur et mon état avec notre équipe technique. (…) Avec l’accord et la permission de l’équipe technique et administrative, j’ai quitté le stage de mon plein gré », a-t-il expliqué dans une longue story Instagram.

Une menace réelle pour Lille

Arrivé cet été au LOSC en provenance d’Eyüpspor, Özer s’était rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de Bruno Genesio. Mais si la Fédération turque confirme la plainte et que la FIFA s’en saisit, la sanction pourrait devenir internationale, empêchant le joueur de disputer la moindre rencontre, y compris en Ligue 1.

Le règlement disciplinaire de la FIFA est clair : « Les joueurs qui quittent le lieu d’entraînement ou de compétition sans motif valable sont passibles d’une interdiction de compétition de deux mois à un an ».

Une telle suspension serait un véritable coup dur pour Lille, actuel concurrent direct de l’OM dans la course au podium. Après un début de saison solide, le club nordiste pourrait se retrouver affaibli dans sa lutte pour l’Europe, alors que les Phocéens de Roberto De Zerbi observent la situation avec attention.