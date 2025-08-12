Concurrents OM : Grosses tensions au PSG !

À une semaine de la rentrée du championnat (prévue le 17 août), le Paris Saint-Germain navigue en eaux troubles. En pleine préparation estivale, l’exclusion de Gianluigi Donnarumma de la Supercoupe d’Europe et les propos musclés d’Achraf Hakimi sur le Ballon d’Or ont déclenché une série de tensions au sein du vestiaire. Le clan Donnarumma crie « injustice », tandis que l’entourage de Dembélé prône la sérénité et le collectif.

Le cas Donnarumma : la rupture consommée

Gianluigi Donnarumma, portier incontournable lors de la conquête de la Ligue des Champions, est devenu un symbole de désaccord contractuel. Écarté du groupe pour affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe à Udine quelques jours seulement après l’arrivée de Lucas Chevalier, désigné nouveau numéro 1 , le message du club est sans équivoque : le gardien, sous contrat jusqu’en 2026, devra partir selon les conditions du club, ou rester sur le banc. Le clan du joueur parle d’une « injustice » et d’un traitement indigne, d’autant plus que c’est grâce à lui que le club dispute ce match prestigieux .

Bienvenue à notre nouveau parisien Lucas Chevalier ❤️💙 pic.twitter.com/P19buIkf0d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Dembélé et l’esprit collectif comme réponse à la polémique

Parallèlement, Achraf Hakimi a suscité une onde de choc en affirmant qu’en tant que défenseur performant, il mériterait plus que Dembélé le Ballon d’Or. L’entourage de l’attaquant a rapidement tempéré les débats : Ousmane reste concentré, préfère privilégier le collectif et ne pas s’engager dans la polémique.

Une préparation serrée entre tensions et échéances

Le PSG, toujours sous pression d’un calendrier chargé, a décalé sa reprise d’entraînement au 6 août afin d’offrir davantage de repos aux joueurs après une saison historique et éprouvante. Mais avec la Supercoupe d’Europe le 13 août et le coup d’envoi de la Ligue 1 face à Nantes le 17 août, le temps est compté pour regagner de la cohésion dans un groupe secoué . Le PSG doit concrètement résoudre deux équations pour lancer sa saison sereinement : trouver une issue au dossier Donnarumma sous tension contractuelle et psychologique , et canaliser les individualités afin de recréer un collectif solide dès la reprise. Le moindre faux pas pourrait être préjudiciable pour les ambitions du quadruple champion d’Europe.

