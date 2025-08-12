Mercato OM : Une vente de Rowe pour financer l’opération Ordonez ?

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses en cette fin de mercato. Si Roberto De Zerbi a fait d’un latéral gauche sa priorité et espère encore un milieu, l’OM n’a pas renoncé à renforcer l’axe de sa défense. Dans le viseur : Joel Ordonez, prometteur défenseur central équatorien de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec le Club Bruges.

Champion de Belgique en 2024, vainqueur du triplé Coupe–Supercoupe en 2025, et présent sur presque tous les matchs de Ligue des champions la saison dernière, Ordonez a tout pour séduire. Passé par l’Independiente del Valle avant de rejoindre l’Europe en 2022, ce colosse de 1,88 m (8 sélections avec l’Équateur) voit d’un très bon œil l’intérêt marseillais.

« Il n’a pas hésité une seconde quand il a appris que le plus fada des clubs français s’intéressait à lui », rapportent plusieurs médias équatoriens et belges au quotidien provençal. Seul hic : Bruges ne veut pas discuter en dessous de 30 M€.

Rowe, possible sacrifice pour débloquer le dossier

Pour financer cette arrivée, l’OM pourrait devoir vendre un cadre. Jonathan Rowe, brillant durant la préparation et apprécié des supporters, est évalué à 20 M€ et attire plusieurs clubs. En Turquie, Besiktas et Fenerbahçe sont sur les rangs. En Italie, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame suivent le joueur de près. Cette dernière le garde dans sa short-list en cas de départ d’Ademola Lookman. Le Stade Rennais, intéressé un temps, a finalement jeté l’éponge après des échanges avec l’entourage du joueur.

Trois semaines pour boucler le mercato

La fermeture du marché approche et l’OM doit jongler entre ambitions sportives et équilibre financier. Le club phocéen reste confiant pour mener à bien ses priorités tout en espérant boucler l’opération Ordonez, quitte à engager une partie de ses forces offensives dans un jeu de chaises musicales.

