Concurrents OM : jackpot financier en vue pour le mercato du PSG….

Le Paris Saint-Germain aborde la phase finale de la Coupe du monde des clubs 2025 avec l’ambition d’aller au bout de cette nouvelle compétition particulièrement lucrative pour les participants. Derrière la quête d’un nouveau titre, un autre enjeu crucial se dessine : une pluie de dollars qui pourrait redéfinir le mercato parisien.

Organisée pour la première fois dans sa nouvelle formule à 32 clubs, la Coupe du monde des clubs a pris ses quartiers sur la côte Est des États-Unis. Et la FIFA n’a pas fait les choses à moitié : des primes astronomiques attendent les clubs les plus performants. Le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale après un sans-faute en phase de groupes, a déjà rempli ses coffres avec près de 40 millions d’euros accumulés via les primes de participation et de performance.

Mais ce n’est qu’un début.

Un jackpot financier pour le PSG

Si les hommes de Luis Enrique venaient à aller au bout, le gain total pourrait grimper à plus de 100 millions d’euros, une manne inédite pour une compétition interclubs. Le détail des primes à chaque étape laisse rêveur :

11,19 M€ pour une victoire en 8e de finale (vs Inter Miami de Lionel Messi ce dimanche)

17,94 M€ en cas de succès en quart de finale

25,62 M€ pour atteindre et remporter la demi-finale

8,54 M€ pour soulever le trophée en finale

Soit 63,30 millions d’euros à ajouter aux 40 millions déjà empochés. Une somme colossale à l’échelle du football mondial.

À première vue, le PSG n’est pas un club en difficulté financière. Propriété du Qatar, il bénéficie d’un soutien étatique massif. Mais les règles du fair-play financier de l’UEFA imposent une logique implacable : les clubs ne peuvent dépenser sur le marché des transferts que ce qu’ils génèrent en recettes. Chaque euro gagné est donc un levier potentiel pour renforcer l’effectif.

Et c’est là que cette Coupe du monde devient bien plus qu’un simple trophée : elle peut transformer directement la puissance de feu du PSG lors du mercato estival. Une victoire finale offrirait ainsi une assise financière solide pour pourvoir dépenser sans compter sur le marché des transfert estival et une nouvelle fois écraser toute forme de concurrence en France ou en Europe.

