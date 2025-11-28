Concurrents OM : l’incroyable déclaration du coach de l’adversaire de l’OL !

L’Olympique de Marseille surveille de près ses concurrents européens, et l’un d’eux vient d’envoyer un message particulièrement fort. Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a signé l’un des cartons de la saison en Ligue Europa en écrasant le Maccabi Tel-Aviv (6-0). Un succès retentissant qui relance totalement la dynamique des Lyonnais sur la scène continentale… et qui rappelle que la bataille à venir pour les places européennes s’annonce plus serrée que jamais.

Dans une rencontre totalement déséquilibrée, l’écart entre les deux formations est apparu dès les premières minutes. Le club israélien, seulement 35e et avant-dernier au classement UEFA de la compétition, n’a jamais été en mesure de rivaliser. Dépassé dans tous les secteurs du jeu, le Maccabi a subi pendant 90 minutes la supériorité technique, physique et collective de l’OL. Une domination assumée également par son entraîneur, Zarko Lazetic, dont les propos reflètent l’ampleur du naufrage.

Après la rencontre, Lazetic n’a pas cherché à masquer la réalité, comme le rapporte L’Équipe. L’entraîneur serbe a reconnu l’impuissance totale de son équipe face à des Lyonnais déchaînés : « Je ne m’attendais pas à perdre 6-0… Bien sûr. Ils ont été meilleurs dans tous les segments du jeu. C’est une défaite dure, mais aussi une leçon et l’opportunité d’apprendre. Ils nous ont respectés, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à 3-0. »

Une déclaration forte, presque amère, qui illustre la violence sportive d’une soirée à sens unique.

Avec ce large succès, Lyon met fin à une série de cinq matchs sans victoire et reprend la tête de son groupe. Le club rhodanien affiche désormais un bilan solide : 4 victoires en 5 journées. Muets offensivement depuis plusieurs rencontres, les Lyonnais ont retrouvé une efficacité impressionnante en inscrivant six buts en une seule soirée.