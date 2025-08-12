Concurrents OM : PSG/FIFA, vers un nouveau scandal ?

Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, un Luis Enrique visiblement tendu s’en était violemment pris à Joao Pedro de Chelsea, déclenchant une scène spectaculaire et condamnable. Un mois plus tard, aucune suspension n’a été officiellement prise à son encontre par la FIFA. Le dossier reste toutefois ouvert : entre sanctions différées, simples amendes ou interdictions temporaires, le sort du coach du PSG reste en suspens.

Un geste violent au cœur d’une bagarre générale

À l’issue du match, déjà lourdement perdu (3-0), une bousculade éclate entre les protagonistes des deux camps. Dans la confusion, Luis Enrique frappe Joao Pedro au visage ou au cou, un acte qui a immédiatement choqué observateurs et téléspectateurs. Il a par la suite tenté de minimiser son geste, évoquant un réflexe pour « séparer les joueurs ».

Même si les cartons (jaune/rouge) de la compétition ne s’appliquent plus — conformément à l’article 74 du Code disciplinaire de la FIFA — l’incident reste passible d’une enquête disciplinaire, potentiellement lourde :

Une suspension d’au moins trois matchs est évoquée pour une agression physique, selon les dispositions du Code disciplinaire.

Certains évoquent une interdiction temporaire totale, incluant l’interdiction de mener des séances d’entraînement ou de participer aux rencontres, comme cela avait été appliqué dans certains cas extrêmes.

Vers une sanction surprise ou symbolique ?

Un autre scénario envisagé serait rapide et léger : selon quelques sources, la FIFA pourrait limiter sa réponse à une amende modeste, sans suspension concrète, ce qui irait à l’encontre du précédent établi.

Pour ajouter à l’incertitude, aucune décision n’a encore été rendue, la FIFA n’ayant pas confirmé l’ouverture formelle d’une procédure disciplinaire .

Impacts potentiels pour le PSG et Luis Enrique

Si sanction il y avait, elle pourrait tomber lors de la prochaine compétition organisée par la FIFA, comme la future édition de la Coupe du monde des clubs, sans perturber la Ligue 1 ou la Ligue des champions.

En revanche, une suspension temporelle pourrait l’empêcher de diriger son équipe, notamment lors de la Supercoupe d’Europe le 13 août face à Tottenham.

