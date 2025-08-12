Mercato OM : Bras de fer entre Laporte et Al-Nassr

Malgré un désir affirmé de revenir à l’Athletic Bilbao, Aymeric Laporte se heurte à la ferme opposition d’Al-Nassr, qui menace de l’écarter de la Saudi Pro League pour le pousser à partir contre une forte compensation. Pendant ce temps, l’intérêt de l’OM s’est évanoui, la priorité de Laporte étant désormais clairement orientée vers son club formateur.

Un divorce musclé avec Al-Nassr

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Laporte souhaite revenir en Europe, notamment à Bilbao. Mais le club saoudien refuse une rupture sans indemnité, et va jusqu’à menacer de ne pas l’inscrire en championnat — le cantonnant à l’AFC Champions League 2, une compétition secondaire qui nuirait à ses chances d’être sélectionné pour le Mondial 2026.

Al-Nassr vient également de recruter Iñigo Martínez, ce qui libère une place de défenseur étranger et pourrait faciliter le départ de Laporte .

L’Athletic Bilbao, piste prioritaire

Athletic Bilbao mène les négociations avec détermination. Les discussions avancent : une offre verbale a été soumise à Al-Nassr, tandis que le club basque prépare un contrat de trois ans, avec un salaire inférieur mais des bonus en ligne de mire . Le retour de Laporte à San Mamés est encouragé par les besoins défensifs du club, renforcés par des absences et sanctions internes.

L’OM hors-jeu

L’Olympique de Marseille, qui avait manifesté un intérêt réel pour Laporte début 2025, a finalement abandonné cette piste. De son côté, le défenseur ne souhaite plus envisager d’autre destination qu’Athletic. De plus, Al-Nassr réclame désormais une indemnité de transfert — évoquée autour de 15 millions d’euros — alors que l’OM espérait un départ libre à l’amiable

