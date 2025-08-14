Concurrents OM : Riolo dénonce une ambiance toxique à Nice et fait une grosse annonce !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Selon Daniel Riolo, la mise en vente de l’OGC Nice, confiée à la banque Lazard, ajoute une dose supplémentaire d’incertitude. La défaite contre Benfica, les doutes de Franck Haise sur son effectif, et le manque de cohésion entre les pôles direction, sportif et technique, jettent une ombre inquiétante sur l’avenir du club.

Ineos met l’OGC Nice sur le marché



Depuis le printemps 2025, le groupe britannique Ineos a officiellement confié la mission à la banque d’affaires Lazard de trouver un repreneur pour l’OGC Nice, valorisé autour de 250 millions d’euros. Cette décision, motivée notamment par les contraintes de multipropriété (Nice et Manchester United appartenant au même groupe) et la crise des droits TV en Ligue 1, intervient après plusieurs mois d’exploration informelle du marché . Malgré certaines expressions d’intérêt, notamment de fonds saoudiens, aucune offre concrète n’a été officialisée à ce jour.

Riolo alerte sur l’état d’esprit du club



Dans un propos très critique sur RMC, Daniel Riolo n’est pas tendre envers la situation actuelle du club. Il affirme notamment ,« Le club est à vendre, c’est pas étonnant hé c’est la banque Lazard qui est sur le coup alors ça ne veut pas dire qu’il y a un acheteur ou que le club sera vendu demain parce que le club n’est pas dans une situation où ça attire la foule au portillon. »Il poursuit en soulignant que la mise en vente « jette encore un petit peu plus de trouble dans le club » et que la récente défaite en tour préliminaire contre Benfica a sérieusement fragilisé l’ambiance :« Le tour préliminaire contre le Benfica a fait du mal parce que à l’intérieur du club on ne peut pas dire qu’il y ait une osmose parfaite hé au sein des différents pôles de la direction, de la direction sportive, des entraîneurs. »

Riolo ajoute également que Franck Haise, l’entraîneur, est dans l’incertitude :

« Avec Franck Haise qui se demande quelle équipe il aura à la fin du mercato il y a pas mal d’inquiétudes quand même on apprend que le club est en vente ce qui va jeter une autre forme de trouble. »

Une situation sportive préoccupante



À cela s’ajoutent les turbulences sur le terrain : l’élimination aux portes de la Ligue des Champions par Benfica, conjuguée à des critiques régulières de Riolo sur les prestations de l’équipe, entretient une ambiance de défiance. Il avait précédemment pointé les Niçois comme « n’ayant pas d’équipe, ne jouant pas ensemble », après une série de matchs européens décevants.

Quel avenir pour l’OGC Nice ?



Malgré les tensions, certains observateurs estiment que le club peut rester stable malgré le contexte de mise en vente. La structure du club avec un stade moderne, une base de supporters solide sur la Côte d’Azur, et un certain sérieux financier pourrait faciliter une reprise raisonnée, quels que soient les changements de propriétaires.

