OM : Quelle fin de mercato ? Encore combien de recrues ?

Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 s’ouvre ce week-end avec un déplacement périlleux à Rennes ce vendredi 15 août, l’Olympique de Marseille affiche déjà un visage séduisant. Les cadres de la saison passée – Geronimo Rulli, Adrien Rabiot, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Mason Greenwood – ont été conservés, assurant une continuité précieuse.

Les arrivées de Facundo Medina, du milieu André Gomes et du prometteur ailier brésilien Estevão Paixão ont renforcé l’équipe. Mais alors que le mercato bat encore son plein, certaines zones du terrain nécessitent des ajustements. Quels postes les dirigeants olympiens doivent-ils encore renforcer pour viser le podium ?

Un défenseur central en ligne de mire !

Le chantier principal reste la défense centrale. Si l’arrivée de Facundo Medina apporte du leadership et de la rugosité dans l’axe, l’OM souhaite recruter un défenseur supplémentaire pour étoffer sa charnière. Le nom de Joel Ordoñez (Club Bruges) circule avec insistance, mais les discussions traînent faute de liquidités suffisantes. Pour débloquer ce dossier, le club phocéen espère conclure rapidement les départs d’Azzedine Ounahi, de Neal Maupay ou encore de Faris Moumbagna. Des ventes qui permettraient à l’OM de rester compétitif sur le marché tout en équilibrant ses comptes.

Le poste de latéral gauche toujours en question

Autre sujet d’inquiétude : le flanc gauche de la défense. Si Facundo Medina peut évoluer à ce poste, Ulisses Garcia ne semble pas offrir les garanties nécessaires pour une saison complète. Le recrutement d’un véritable spécialiste du poste de latéral gauche est donc une priorité. Un profil capable d’apporter de la percussion offensive sans négliger ses tâches défensives serait idéal pour équilibrer le couloir.

Un milieu de terrain en renfort ?

Enfin, l’OM pourrait ne pas s’arrêter là. Au milieu de terrain, les départs conjugués de Valentin Rongier et Ismaël Bennacer ont laissé un vide en termes de créativité et de maîtrise du tempo. Si Geoffrey Kondogbia et le jeune Nadir offrent des solutions, et que le talent du prometteur Bakola intrigue, l’équilibre reste fragile. Dans l’optique de jouer sur plusieurs tableaux cette saison, un dernier renfort au cœur du jeu pourrait faire la différence. Le sprint final du mercato s’annonce animé du côté de la Commanderie.