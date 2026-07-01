Concurrents OM : Strasbourg pas épargné par l’UEFA…

Si l’Olympique de Marseille a été fortement sanctionné par l’UEFA, l’instance du football Européen ne s’est guère montrée plus clémente avec un concurrent de l’OM, le Racing Strasbourg a écopé d’une lourde amende…

Le club Alsacien pas dans les clous de l’UEFA

Même si une sanction était attendue de la part de la direction Strasbourgeoise comme l’explique l’article de l’Equipe, c’est un problème dont le club Alsacien se serait passé de l’amende infligée par l’instance du football européen. Au total, l’UEFA a sanctionné Strasbourg à hauteur de 25M d’euros, dont 13M€ fermes et 12M€ supplémentaires conditionnés à la capacité du club à réduire significativement son ratio en 2026. Malgré une belle épopée en Conférence League jusqu’en demi-finale, perdue contre le Rayo Vallecano, la formation anciennement entraînée par Gary O’Neil, récemment parti pour Ipswich (promu en Premier League), les Alsaciens sont en pleine reconstruction et recherchent activement un nouvel entraîneur…

Malgré la multipropriété dans laquelle le RC Strasbourg est impliqué via la société BlueCo qui détient également Chelsea, les finances du club Alsacien ne sont guère au beau fixe… Dans son article, l’Equipe explique les dessous de la sanction infligée à Strasbourg qui concerne le poids financier représenté par son équipe première…

Via un communiqué, le Racing Club de Strasbourg reconnaît sa mauvaise gestion financière : “Le club reconnaît que son « squad cost ratio », correspondant à un ratio de « coûts liés à l’équipe », a dépassé le seuil fixé par l’UEFA au cours d’une période d’investissements importants et accepte la sanction financière prononcée au titre de cette règle”…

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Des départs inévitables…

Si Emmanuel Emegha et Valentin Barco sont déjà attendus à Chelsea, d’autres joyaux strasbourgeois pourraient quitter l’Alsace pour renflouer les caisses du RC Strasbourg… Dans cette optique, Diego Moreira (à la Coupe du Monde avec la Belgique) disposerait d’un bon de sortie, sans oublier Julio Enciso (qui affrontera la France samedi en 8es de finale) ou encore Guéla Doué mais aussi Ismaël Doukouré, qui attiseront les convoitises de nombreux clubs cet été et pourraient, en cas de départ, rapporter un beau chèque à Strasbourg…

À une semaine de la reprise, les dirigeants strasbourgeois Marc Keller (président) et David Weir (directeur sportif) auraient commencé à nouer des contacts avec, une nouvelle fois, un entraîneur britannique, dont le nom n’a pas encore filtré, pour venir prendre la relève de Gary O’Neil…

Entre sanction financière, incertitude sur le banc et deuxième mercato dégraissage consécutif, l’été strasbourgeois s’annonce mouvementé. Si la vente de plusieurs cadres semble désormais inévitable pour respecter les exigences de l’UEFA, la direction devra aussi convaincre un nouvel entraîneur de relever un défi loin d’être évident : stabiliser un projet fragilisé par les départs à répétition, tout en conservant l’ambition sportive affichée depuis l’arrivée de BlueCo. Reste à savoir si le club alsacien parviendra à transformer cette période de turbulences en tremplin, ou si cette instabilité chronique finira par fragiliser durablement la dynamique enclenchée ces dernières saisons. Réponse dans les prochaines semaines, à mesure que le mercato et le choix du successeur de Gary O’Neil prendront forme.

Paul Laffisse