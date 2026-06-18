Mercato OM : après la sanction de l’UEFA, l’heure des sacrifices a sonné

L’Olympique de Marseille a évité le pire, mais le plus difficile commence peut-être seulement maintenant. Mercredi, l’UEFA a confirmé que le club phocéen pourra bien disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Une décision capitale pour l’avenir sportif de l’OM. Mais derrière ce soulagement se cache une réalité beaucoup plus inquiétante : Marseille entre dans une période d’austérité sans précédent.

Car la sanction européenne s’accompagne de contraintes très lourdes. Outre une amende de 10 millions d’euros, l’OM devra impérativement rééquilibrer ses finances sous peine de sanctions plus sévères à l’avenir. Le message de l’UEFA est clair : les dépenses devront être maîtrisées et le club n’aura plus le droit aux excès des dernières saisons.

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Greenwood, premier sacrifice d’un été sous tension ?

Dans ce contexte, les dirigeants marseillais n’ont guère le choix. Avant de recruter, il faudra vendre. Et un nom revient avec insistance : Mason Greenwood.

L’attaquant anglais représente aujourd’hui l’actif le plus valorisable de l’effectif. Son transfert pourrait permettre d’injecter plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses du club et d’alléger une masse salariale devenue problématique. Mais même ce dossier s’annonce complexe. L’AS Rome, l’un des clubs les plus intéressés, vient elle aussi d’être sanctionnée par l’UEFA pour des raisons financières.

Un mercato low-cost se prépare

Depuis plusieurs semaines, la direction olympienne prépare déjà un changement radical de stratégie. Fini les gros chèques et les salaires XXL. L’objectif sera désormais de miser sur les jeunes talents, les joueurs en post-formation et les opportunités de marché.

Le futur entraîneur Bruno Genesio est conscient du défi qui l’attend. Malgré l’attrait de la Ligue Europa, l’OM devra reconstruire un effectif compétitif avec des moyens considérablement réduits.

La DNCG en ligne de mire

Comme si cela ne suffisait pas, Marseille devra également convaincre la DNCG. Son passage devant le gendarme financier du football français a été reporté au 23 juin, un rendez-vous crucial pour l’avenir du club.

Une chose est certaine : l’été 2026 pourrait marquer un tournant historique. Après des années de dépenses massives, l’OM entre dans une nouvelle ère. Une période où chaque euro comptera et où les ventes pourraient devenir plus importantes que les recrues.